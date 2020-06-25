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Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir herkesin aklında tek bir soru var: Hangi besinleri tüketirsem bağışıklık sistemim güçlenir? Ve evet, bu soruyu sormakta fazlasıyla haklısınız. Bu süreçte ne yediğimize ve ne içtiğimize daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Öyle meyve ve sebzeler var ki bağışıklık sisteminizi eskisinden daha iyi hale getiriyor ve vücuda enerji veriyor.

Virüslere davetiye çıkarmamak için bunları tüketmeniz gerekiyor! Bağışıklığı güçlendirmek için...

Hastalıklardan korunmak için günlük olarak tüketilmesi gereken birçok besin var. Bu besinleri düzenli olarak tüketmeye başladığınızda bağışıklık sisteminizin güçlenmeye başladığını fark edeceksiniz. Fakat hem bu besinleri tüketip hem de sağlıklı beslenmeniz gerekiyor. Örneğin fast food türündeki yiyecekleri tüketmeye devam ederseniz bu besinlerin yararını göremeyebilirsiniz. Sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmeniz gerekiyor.

SU

Su içmeyi bir an olsun ihmal etmemelisiniz.

  • Kış mevsiminde sıcaklık azaldığından su tüketimi de azalabilir.
  • Fakat vücudunuzun her mevsimde bol bol suya ihtiyaç duyduğunu unutmamalısınız.
  • Grip gibi bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için günde 2.5 litre kadar su içmelisiniz.

YULAF

Yulaf bağışıklık sistemini güçlendirmekle kalmıyor, diyabet ve kanserle de mücadele ediyor.

  • Yulaf, içerdiği beta glukan ile birçok hastalığa karşı bağışıklık kazanmanızı sağlar.
  • Zinde kalmanızı sağlar.
  • Sürekli grip oluyorsanız mutlaka günde bir tabak da olsa yulaf tüketmeye özen gösterin.

KEFİR

Probiyotik, bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirir ve kefir içerisinde bol miktarda bulunur.

  • Düzenli olarak kefir tükettiğinizde bağırsak floranız gelişir ve daha az hasta olmaya başlarsınız.
  • İltihaplı hastalıklara iyi gelir.
  • Antioksidan etkisi vardır bu yüzden de bağışıklık sisteminiz eskisinden daha güçlü bir hale gelir.

SARIMSAK

Sarımsak her derde deva olur!

  • Allicin içerdiği için antioksidan etkiye sahiptir.
  • Bu yüzden bağışıklık sisteminiz güçlenir ve hastalıklara kapalı hale gelirsiniz.
  • Yemeklerinize mutlaka sarımsak katmalısınız.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay bol miktarda antioksidan içerir.

  • Günde birkaç bardak yeşil çay tüketmeye çalışın.
  • Yeşil çay bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kalp sağlığını da arttırır.
  • Aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.
  • Fakat böbrek ya da tansiyon hastasıysanız yeşil çayı bir uzmana danışmadan içmeyin.

BALIK

Levrek ve uskumru gibi soğuk deniz balıkları tüketmelisiniz.

  • Soğuk deniz balıkları içerik olarak antioksidan bakımından oldukça zengindir.
  • Aynı zamanda bol bol Omega 3 yağı içerir.
  • Balık tüketmek bağışıklığınızı güçlendirirken sizi prostat ve kolon kanserinden korur.
  • Haftada en az 2 defa balık tüketin.

ZENCEFİL

Taze zencefilin çare olmadığı şey var mı?

  • Taze zencefil, içerik olarak oldukça zengindir.
  • İçerisinde bol bol kalsiyum, B6 vitamini, demir, C vitamini, lif, magnezyum, manganez ve potasyum bulunur.
  • Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.
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