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Vişegrad ülkelerinden Batı Balkan ülkelerine AB üyeliği desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 23:59 | Son Güncelleme

V4 ülkeleri, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan'ın AB üyeliğini destekliyor

PRAG (AA) - Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4 - Polonya, Macaristan, Slovakya ve Çekya), Batı Balkan Bölgesi ülkelerinin (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiğini açıkladı.

Çekya'nın başkenti Prag'ta düzenlenen V4 ve Batı Balkan Bölgesi ülkeleri zirvesi sonrası Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Çekya Başbakanı Andrej Babis, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ortak bildiri yayınladı.

V4 grubunun, Batı Balkan ülkelerinin AB entegrasyonunu kararlı bir şekilde desteklediği belirtilen bildiride, söz konusu ülkeleri birliğe almadan Avrupa'nın tekrar birleşmesinin tamamlanamayacağı kaydedildi.

AB'nin genişleme politikasının Batı Balkan bölgesinin güvenlik ve istikrarının sağlanmasında önemli rol oynadığına dikkat çekilen bildiride, V4 başbakanları, AB'ye, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’la üyelik müzakerelerinin başlatılması çağrısında bulundu.

Gelecek dönemde, AB Komisyonu'nun, Sırbistan ve Karadağ ile üyelik sürecini hızlandırmasının beklendiğine işaret edilen bildiride, Bosna Hersek ve Kosova'nın sürdürdüğü reform sürecinin AB üyeliğine kapı aralayacağının umut edildiği ifade edildi.

Bildiride, V4 ülkelerinin Batı Balkan ülkelerine, bölgede istikrar ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, organize suç, yolsuzlukla mücadele ve göç hareketlerini kontrol altında tutma konusunda tam destek verdikleri kaydedildi.

Ortak bildiride ayrıca, Batı Balkan bölgesinin AB'nin enerji tedariki konusunda da stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Vişegrad Grubu ülkeleri

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