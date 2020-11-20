Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

OriginOS, masaüstü öğelerini geçmişte olduğundan daha düzenli ve verimli olacak şekilde yeniden düzenleyen yeni bir masaüstü mimari sistemi Klotski ızgarasını getiriyor. Yeni masaüstü sistemi altında, simgelere ek olarak, Nano Uyarılar veya küçük araçlar sürekli güncellenen bilgiler de ekleniyor.

İŞTE ORİGİNOS İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

Saat arayüzü, zamanın iç mantığını geri yüklemek için her dakika veya saniyede farklı dokular ve renkler gösteriyor. Ayrıca Nano Uyarı bildirimleri, kullanıcılar için yalnızca ilgili temel bilgileri kronolojik sırayla görüntüleniyor.

“Nano Kit Kitaplığı”, tüm Nano bileşenlerini dikkatli bir şekilde düzenliyor ve bunları geri almak için çeşitli basit ve kullanışlı yollar sunuyor. Ek olarak, simgeleri kitaplıktan sürükleyip uygulama arayüzüne yerleştirmek, çoklu görev işlemlerini karşılamak için hızlı bir şekilde küçük pencereler oluşturabilir.

“Etkileşim havuzu”, sistem etkileşimi için yeni fikirler ve olanaklar sağlıyor. Masaüstünde, APP veya kilit ekranı arayüzünde, kullanıcılar kart ceplerini kaydırabilir ve tarama, ödeme kodu ve daha fazlası gibi işlevleri kullanabilir.