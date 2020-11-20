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Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

20.11.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Vivo OriginOS tanıtıldı! İşte gelen yenilikler

Vivo, söz verdiği gibi Çin’deki etkinliğinde Funtouch OS’nin halefi olan yeni Android arayüzü OriginOS’u tanıttı. Vivo, şirketin bunu kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarladığını ve tasarım açısından pürüzsüz bir deneyim sunmak istediğini belirtiyor. Peki, OriginOS neler sunuyor?

OriginOS, masaüstü öğelerini geçmişte olduğundan daha düzenli ve verimli olacak şekilde yeniden düzenleyen yeni bir masaüstü mimari sistemi Klotski ızgarasını getiriyor. Yeni masaüstü sistemi altında, simgelere ek olarak, Nano Uyarılar veya küçük araçlar sürekli güncellenen bilgiler de ekleniyor.

İŞTE ORİGİNOS İLE GELEN DİĞER YENİLİKLER

Saat arayüzü, zamanın iç mantığını geri yüklemek için her dakika veya saniyede farklı dokular ve renkler gösteriyor. Ayrıca Nano Uyarı bildirimleri, kullanıcılar için yalnızca ilgili temel bilgileri kronolojik sırayla görüntüleniyor.

“Nano Kit Kitaplığı”, tüm Nano bileşenlerini dikkatli bir şekilde düzenliyor ve bunları geri almak için çeşitli basit ve kullanışlı yollar sunuyor. Ek olarak, simgeleri kitaplıktan sürükleyip uygulama arayüzüne yerleştirmek, çoklu görev işlemlerini karşılamak için hızlı bir şekilde küçük pencereler oluşturabilir.

“Etkileşim havuzu”, sistem etkileşimi için yeni fikirler ve olanaklar sağlıyor. Masaüstünde, APP veya kilit ekranı arayüzünde, kullanıcılar kart ceplerini kaydırabilir ve tarama, ödeme kodu ve daha fazlası gibi işlevleri kullanabilir.

Sky Window, gerçek dünya duvar kağıtlarını masaüstüne getiriyor. Örneğin, çeşitli hava olayları zamanla değişen dinamik duvar kağıdında gösteriliyor. Bir bulut katmanının şekli, boyutu ve yoğunluğu simüle ediliyor ve binlerce farklı bölgeden örnekleniyor. Rüzgarın şiddetinden dolayı bulutların hareket hızının bile değişeceği söyleniyor.

Zaman Penceresi seçtiğiniz duvar kağıdını farklı sahnelere entegre edecek ve ardından değişen ışık ve gölge efektlerini üst üste bindiriyor. Davranış duvar kağıdı, kullanıcının gerçek davranışıyla etkileşim kuruyor. Davranış duvar kağıdındaki etkileşim, fiziksel dünya ile dijital dünya arasında bağlantı sunuyor.

Davranış Simgesi ile simge, bulutlu, güneşli, yağmurlu, karlı, ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış gibi doğa değişiklikleri ile gerçek zamanlı olarak değişiyor.

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Yeni bir görünüm ile gelen arayüzün önümüzdeki yıl Vivo’nun tepe modellerine geleceğini belirtelim.

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