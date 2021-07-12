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Vivo S10 TENAA tarafından onaylandı

12.07.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin sertifikasyon sitesine göre, Vivo S10 7.29 mm kalınlığa, 6.44 inç ekrana sahip olacak. Cihaz ayrıca 3.970 mAh nominal kapasiteye sahip bir pil paketiyle gelecek.

Vivo S10 TENAA tarafından onaylandı

Giriş ve orta segmentte başarı yakalayan Vivo çizdiği yolda devam ediyor. Akıllı telefon rekabetinin arttığı bu dönemde markalar birbirlerine fark atacak cihazlarla gelmeye çalışıyor. Vivo da bu cihazında kamera performansında iyileştirmelere gitmiş gibi görünüyor.

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VIVO S10'UN ÖZELLİKLERİ

Akıllı telefon 5G ağlarını destekleyecek ve muhtemelen Çin dışındaki Vivo akıllı telefonlarda karşımıza çıkan Funtouch OS yerine OriginOS ile Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. TENAA, S10’un diğer özelliklerini açıklamıyor ancak söylentilere göre akıllı telefon FullHD+ 90Hz OLED ekran, önde 44MP çift kamera, arkada 64MP üçlü kamera ve 44W şarj ile gelecek.

Vivo S10-1

S10, daha önce Dimensity 1100 SoC ve 12GB RAM ile Geekbench’te de görüldü. Vivo S10, şirketin onayladığı S10 Pro ile birlikte 15 Temmuz’da resmi olarak duyurulacak ve arkada 108MP üçlü kamera ile önde iki kamera bulunacak. Sızan görüntüler, S10 ve S10 Pro‘nun aynı göründüğünü ortaya çıkardı, ancak birincil kameraları cihazları birbirinden ayıran en belirgin özellik olabilir.

Vivo S10 Pro 108 MP kamera ile geliyorVivo S10 Pro 108 MP kamera ile geliyor

Cihazların net özelliklerini söylemek için resmi lansmana kadar bekleyeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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