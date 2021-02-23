Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Vivo, mart ayının ilk haftasında resmiyet kazanması beklenen yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket bugün Vivo S9’un 3 Mart’ta Çin’de duyurulacağını doğruladı. Şirket ayrıca tanınmış Japon müzisyen ve şarkıcı LiSA’yı akıllı telefonun elçisi olarak görevlendirdi. Vivo’nun paylaştığı teaser videosuna bakıldığında, bu sefer cihaza olan odağın değiştiği görünüyor.Video, “Güzelliğimi Aydınlatıyor” ve “Çok Yumuşak Işık Özçekimi” gibi etiketlere sahip. Bu da şirketin artık önceki modellerde birincil kamera yerine ön kamera teknolojisine odaklandığını gösteriyor.

VİVO S9 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Spesifikasyonlara gelince, sızıntılar, cihazın 6nm MediaTek Dimensity 1100 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon olacağını ortaya çıkardı. Raporlar, MediaTek Dimensity 820 tarafından desteklenen Vivo S9e adlı başka bir akıllı telefonun da piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. TENAA listesine göre, akıllı telefon 90 Hz yenileme hızı sunan 6,44 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefonun ön tarafında ise 44 megapiksel çift kamera kurulumu bulunacak. Arka paneldeki kamera konfigürasyonuna gelince, cihazın 64 megapiksellik bir birincil sensörü var ancak pek bir şey bilinmiyor.