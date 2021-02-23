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Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

23.02.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Vivo S9 geliyor! Tanıtım tarihi belli oldu

Daha önceki söylentiler Vivo S9'un 6 Mart’ta çıkacağı yönündeydi. Ancak şirket telefon için resmi video tanıtımları yayınlayarak daha erken bir lansman tarihi olan 3 Mart’ı açıkladı.

Vivo, mart ayının ilk haftasında resmiyet kazanması beklenen yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirket bugün Vivo S9’un 3 Mart’ta Çin’de duyurulacağını doğruladı. Şirket ayrıca tanınmış Japon müzisyen ve şarkıcı LiSA’yı akıllı telefonun elçisi olarak görevlendirdi. Vivo’nun paylaştığı teaser videosuna bakıldığında, bu sefer cihaza olan odağın değiştiği görünüyor.Video, “Güzelliğimi Aydınlatıyor” ve “Çok Yumuşak Işık Özçekimi” gibi etiketlere sahip. Bu da şirketin artık önceki modellerde birincil kamera yerine ön kamera teknolojisine odaklandığını gösteriyor.

VİVO S9 ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

Spesifikasyonlara gelince, sızıntılar, cihazın 6nm MediaTek Dimensity 1100 yonga setinden güç alan ilk akıllı telefon olacağını ortaya çıkardı. Raporlar, MediaTek Dimensity 820 tarafından desteklenen Vivo S9e adlı başka bir akıllı telefonun da piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. TENAA listesine göre, akıllı telefon 90 Hz yenileme hızı sunan 6,44 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefonun ön tarafında ise 44 megapiksel çift kamera kurulumu bulunacak. Arka paneldeki kamera konfigürasyonuna gelince, cihazın 64 megapiksellik bir birincil sensörü var ancak pek bir şey bilinmiyor.

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İddialara göre cihaz 12GB RAM’e kadar destek sunacak. Bağlantı için 5G Gelişmiş Mobil Geniş Bant’ı (eMBB) destekleyecek. Telefon, 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.000mAh batarya ile çalıştırılacak. Telefon kutudan çıkar çıkmaz en son Android 11 işletim sistemini çalıştıracak. Ayrıca muhtemelen şirketin kendi OriginOS özel arayüzü cihazda yer alacak.

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