Viyana müzelerindeki nü eserler, porno yasağıyla gündeme gelen OnlyFans'te sergileniyor

Viyana müzelerindeki çeşitli koleksiyonlarda yer alan eserlerin çoğunda bulunan çıplaklık sosyal medyada platformlarında birçok kez sansürlenmişti. Koleksiyonların tanıtım materyallerinde tartışma yaratan sanat eserlerinin kullanılması Facebook, Instagram, TikTok gibi platformların kurallarına takılmıştı.

Facebook, Instagram, TikTok sansürlerinin ardından son çare OnlyFans. Albertina Müzesi'nin açtığı TikTok hesabı temmuzda askıya alınmıştı. Hesap, Japon fotoğrafçı Nobuyoshi Araki'nin belirsiz biçimde kadın göğsü gösteren eserlerine yer verdiği için daha sonra engellenmiş ve müze yeni bir hesap açmak zorunda kalmıştı.

Benzer bir olayda 2019'da Instagram, platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Flaman sanatçı Peter Paul Rubens'in resimlerini yasaklamıştı. Doğa Tarihi Müzesi'nin 25 bin yıllık Willendorf Venüsü heykelciğinin fotoğrafıysa Facebook'ta pornografik kabul edilerek 2018'de kaldırılmıştı.

Leopold Müzesi'nin 20. yıldönümü için hazırladığı videoda yer alan Koloman Moser'in Liebespaar eseri de Facebook ve Instagram'da pornografik bulunarak reddedilmişti.

Bahsi geçen platformların aksine OnlyFans müstehcen, çıplak içeriklerin üretilmesine izin veriyor. 2016'da kurulan platform bu yaklaşımıyla ilgi çekmişti.

Ancak OnlyFans da ağustosta müstehcen içerikleri yasaklayacağını duyurmuştu. Platform, ödeme hizmeti sağlayan kurumların pornografik içerik yükleyen kullanıcılara para transferi sağlamayı reddetmesi üzerine bu kararı almak zorunda kaldığını açıklamıştı.

Şirket tepkilerin ardından kararından vazgeçse de yaşanan durum kullanıcıların ürettikleri içeriklerden elde edecekleri gelirleri elde etmek için platformların finans kuruluşlarına bağımlılıklarına yönelik tartışmayı gündeme getirmişti.

''ESERLERİN SOSYAL MEDYADA KULLANILAMAMASI HAKSIZLIK''

Viyana Turizm Kurulu adına The Guardian'a konuşan Helena Hartlauer ise şu ifadeleri kullandı: Schiele'nin 1910 tarihli otoportresini düşünürsek bu en ikonik sanat eserlerinden biridir. Bu eserlerin sosyal medya kadar güçlü bir iletişim aracında kullanılamaması haksız ve sinir bozucu. Bu yüzden bu eserleri göstermenin yolu olarak OnlyFans'i düşündük.

Viyana Turizm Kurulu'nun yalnızca yetişkinlere yönelik açtığı hesap, OnlyFans profilinde ziyaret edilebilir. Erken abone olanlar sanat eserlerini canlı olarak incelemeye olanak tanıyan Viyana Şehir Kartı almaya da hak kazananilir. Kartın sağladığı ayrıcalık kapsamında kullanıcılar Leopold Müzesi, Viyana Sanat Tarihi Müzesi, Viyana Doğa Tarihi Müzesi ve Albertina Müzesi'ni ziyaret edebilir.

BAŞKENTTE SERGİLENİYOR

Viyana Turizm Kurulu'nu internet sitesinde şu ifadeler yer alıyor: Viyana'nın +18 içerikli eserlerinin OnlyFans'e konmasıyla aboneler artık Egon Schiele, Richard Gerstl, Koloman Moser ve Amedeo Modigliani gibi isimlerin kışkırtıcı eserlerini görüntüleyebilir. Eserlerin hepsi, herkesin görmesi için başkentte sergileniyor.

Avusturya hükümetinin pandemi kısıtlamalarını gevşetmesinden bu yana Viyana'yı cazibe merkezi olarak tanıtma çabaları sürüyor.

