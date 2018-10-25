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Viyana Sözleşmesi tartışmaları

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan: "Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının hiç anlamı yok. 1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının hiç anlamı yok. 1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünün, İYİ Parti'nin kuruluşunun birinci yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Bu kutlama partimiz, vatandaşlarımız ve seçmenimiz için önemli. Kısa zamanda çok işler başardığımız kanısındayız. Partimizin doğum günü kutlu ve mutlu olsun." diye konuştu.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erozan, bu konunun yeterli bilgi olmadan tartışıldığını iddia etti.

Tartışmanın Viyana Sözleşmesi üzerinden de sürdüğünü anımsatan Erozan, şunları belirtti:

"Konsoloslukların diplomatik dokunulmazlığı yoktur. Bir defa diplomat değillerdir, 'diplomatik dokunulmazlık' diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Konsolosluk çalışanlarının tabi oldukları 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi, konsolosluk ilişkilerinin düzenlemesine ilişkin anlaşmadır. Hükümet, diplomat demekle, işe müdahale etmemek gibi bir kazanç elde etti."

Erozan, Viyana Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine, "Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının hiç anlamı yok. 1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum." diye konuştu.

Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin yaşadığı sıkıntıları her basın toplantısında hatırlattıklarını ifade eden Erozan, Uygur Türklerine karşı uygulanan zulme karşı hükümetin sessiz kaldığını iddia etti.

Ege Adaları'nın aidiyeti sorunu bulunduğunu savunan Erozan, bu konunun yakın zamanda Yunanistan parlamentosunun gündemine geleceğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, konuyla ilgili, "Biz komşumuzun aklıselim çerçevesinde davranmasını bekliyoruz" dediğini aktaran Erozan, "Türkiye eğer Ege Denizi'nde güçlü, kuvvetli ve iddialı ise bunu savunmakta da kararlı ise bunu lafın ötesine giden tedbirlerle teyit etmesi beklenir. Ben savunma bakanı değilim, savunma bakanı olsaydım, bu iki lafı etmez denize açılırdım uygun bir şekilde." ifadesini kullandı.

Ege Adaları konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması istemiyle üç ay önce verdiği yazılı soru önergesinin hala cevaplanmadığını söyleyen Erozan, sorularına yanıt alıncaya kadar soru önergesi vermeye devam edeceğini belirtti.

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ahmet kamil erozan İYİ Parti Bursa Milletvekili Viyana Sözleşmesi

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