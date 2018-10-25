Viyana Sözleşmesi tartışmaları

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Viyana Sözleşmesi'nin yeniden ele alınmasının hiç anlamı yok. 1963'ten bu yana pek çok olayda işlemiş bir anlaşmanın bugün niye tartışma konusu yapıldığını anlamıyorum." dedi.

Erozan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugünün, İYİ Parti'nin kuruluşunun birinci yıldönümü olduğunu anımsatarak, "Bu kutlama partimiz, vatandaşlarımız ve seçmenimiz için önemli. Kısa zamanda çok işler başardığımız kanısındayız. Partimizin doğum günü kutlu ve mutlu olsun." diye konuştu.

- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Erozan, bu konunun yeterli bilgi olmadan tartışıldığını iddia etti.

Tartışmanın Viyana Sözleşmesi üzerinden de sürdüğünü anımsatan Erozan, şunları belirtti:

"Konsoloslukların diplomatik dokunulmazlığı yoktur. Bir defa diplomat değillerdir, 'diplomatik dokunulmazlık' diye bir şeyden söz etmek mümkün değildir. Konsolosluk çalışanlarının tabi oldukları 1963 tarihli Viyana Sözleşmesi, konsolosluk ilişkilerinin düzenlemesine ilişkin anlaşmadır. Hükümet, diplomat demekle, işe müdahale etmemek gibi bir kazanç elde etti."