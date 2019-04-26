Viyana’da Yunus Emre anlatıldı

VİYANA (AA) - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Tatcı, Yunus Emre’nin Batıda Hümanizm gibi felsefi akımlarla sınırlandırılmak istendiğini ifade ederek, “Yunus hiçbir felsefi kaba sığmaz. Yunus İslam içinde yetişen, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamberin metoduyla yetiştirilmiş olan bir aşk ve irfan adamıdır.” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından "Birliğin ve Sevginin Dili Yunus Emre" konferansı düzenlendi.

Türk dilinin en önemli şairlerinden Yunus Emre’nin şiirlerine yansıyan hayat felsefesinin anlatıldığı konferansta konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Tatcı, Yunus Emre üzerine yaklaşık 40 yıldır araştırmalar yaptığını belirterek, şairin bütün şiirlerinin tam anlamıyla henüz anlaşılamadığını, Yunus’un tamamen anlaşılabilmesi için daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Tatcı, şairin şiirlerinin merkezinde aşk ve muhabbetin olduğunu belirterek, "İslam dini aşk ve irfan dinidir." ifadesini kullandı.