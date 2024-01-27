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Vize dolandırıcılığı operasyonu! Şüpheliler yakalandı... Şirketin ismini kullanmışlar

27.01.2024 16:05 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Erdek ilçesinde, vize işlemleri hakkında faaliyet gösteren bir şirketin ismi kullanılarak Almanya ve İtalya’ya gitmek için vize başvurusu konusunda irtibata geçen vatandaşları telefonla dolandıran şüpheliler yakalandı.

Vize dolandırıcılığı operasyonu! Şüpheliler yakalandı... Şirketin ismini kullanmışlar

Erdek İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen operasyon kapsamında, vize işlemleri hakkında faaliyet gösteren bir şirketin ismini kullanarak telefon ile vatandaşları dolandıran şüpheliler ele geçirildi. İlk olarak, şüphelilerin kullandıkları GSM mobil hatlarının, 3 ay boyunca iletişiminin tespiti ve dinlenmesi kararları alındı. Şüphelilerin bu 3 aylık süre zarfında, 35 vatandaşı 275 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında, 8 şüphelinin olaylara karıştıkları tespit edildi. 1 şüphelinin önceki tarihlerde vefat ettiği, 1 şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan halen Bodrum Cezaevi’nde bulunduğu anlaşıldı. Tespiti yapılan şüpheli şahısların yakalanmaları ve suç delillerinin elde edilmesi amacıyla 8 adrese operasyon eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Edirne ilinde 2, İstanbul ilinde 4 olmak üzere, 6 şüphelinin (3 Türk Vatandaşı, 2 Türkmenistan, 1 Özbekistan uyruklu) yakalanması için harekete geçildi. 6 şüpheli şahıstan, 3 yabancı uyruklu şahsın 2023 yılı içerisinde yurtdışına çıkış yaptığı tespit edildi. İstanbul’da 1 ve Edirne’de 2 olmak üzere, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Erdek İlçe Adliyesi’ne çıkartılan 1 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Balıkesir Vize
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