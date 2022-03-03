Vladimir Putin'in gizemli aşk hayatı: Yasak aşklar, gayriresmi çocuklar, sahte kimlikler...

Vladimir Putin ve Lyudmila Shkrebneva 1983'te evlenmişlerdi. Putin, Lyudmila ile evlenene kadar "bekar hayatı sürdürme alışkanlığı" olduğunu itiraf etmişti. Bu evlilikten Mariya ve Yekaterina adında iki kızları oldu. Putin’in yoğun çalışmaları aile hayatına zarar verdi ve evliliklerini bitirdiler.

YUVA YIKAN GÜZEL

Putin'in yıllar boyunca, her zaman inkar ettiği ama hep karşısına çıkan bir ilişki söylentisi vardı. Söylentiler, Putin'den 30 yaş daha genç olan Alina'nın, 2008 yılı gibi uzun bir süre önce, Kremlin yanlısı bir milletvekiliyken Rus lidere aşkla bağlandığı yönünde.

Birçok Rus, onu Putin'in Lyudmila ile evliliğinin dağılmasının nedeni olarak görmüştü ve onun yeni Rus First Lady'si olduğuna inanıyordu.

Ancak Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov iddiaları yalanladı ve Putin'in bekar kaldığını söyleyerek evliliğiyle ilgili söylentilerin tümünü "dedikodu, kulaktan dolma bilgi" olarak nitelendirerek reddetti.

Siyasi rakibi Alexi Navalny, eski olimpiyat jimnastikçisi Alina Kabaeva ile gizli bir törenle evlendiğini iddia edince bu söylentiler dağıldı.

ÇOCUKLARINI SAHTE KİMLİKLERLE SAKLIYOR

Putin'in Kabaeva'dan en fazla beş çocuk babası olduğu yönünde sık sık haberler geliyor. 2012 yılında kızlarından biri gelmeden önce, 2008'de Putin'in oğlu Dmitry'yi ve 2019'da ikiz erkek çocukları doğmadan önce ise 2015'te ise başka bir çocuk doğurmuş olduğu iddia edildi.

Moskova'dan bir kaynak şunları söyledi : "Putin son derece özel bir adam - iki yetişkin kızını yıllardır sahte kimliklerle saklıyor. Şimdi bile, ara sıra onlardan bahsetmesine rağmen, asla isimlerini vermiyor. Eğer Alina çocuklarını doğurduysa, onun bu şekilde saklanması bunun doğruluğuna işaret eden en güçlü ipuçlarından biri olabilir."

'AŞK ÇOCUĞU'

Putin'in ayrıca, multimilyoner Svetlana Krivonogikh ile evlilik dışı bir ilişkiden aşk çocuğu olduğu iddia edilen Luiza Rozova adında başka bir gizli kızı daha olduğu söyleniyor.

'KALITSAL PRENSESLER DEĞİL NORMAL İNSANLAR OLARAK BÜYÜSÜNLER'

Putin'in resmi çocuklarına gelince, onları kameralardan uzak tutmayı seviyor ve hayatları hakkında çok az şey biliniyor.

Bilgilere göre, 36 yaşındaki en büyük kızı Maria'nın tıbbi araştırma alanında bir kariyeri var ve raporlara göre cücelik konusunda uzman. Hollandalı işadamı Jorrit Faassen ile evli ve Putin'in 2012 ve 2017 doğumlu iki torununun annesi olduğuna inanılıyor.

35 yaşındaki Katerina ise, anneannesi Tikhonova'nın soyadını kullanıyor ve eski bir akrobatik dansçı. Fizik ve matematik alanında diploması var ve şu anda büyük bir Rus yapay zeka girişimine öncülük ediyor.

Putin'in ikinci en büyük kızı, Rusya'nın en genç milyarderi Kirill Shamalov ile evlendi, ancak 2018'de ayrıldıkları bildirildi.

Putin, 2017'de, "Mesele şu ki, kalıtsal prensesler gibi büyümelerini istemiyorum, normal insanlar olarak büyümelerini istiyorum." dedi. "Yaşlarından ve isimlerinden bahsedersem, kim oldukları ortaya çıkardı ve asla yalnız bırakılmazlardı."



