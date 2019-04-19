Vodafone genç oyunseverleri MSI 2019 finaline götürecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Gamer Paketi" kullanıcıları arasında düzenlenen ve nisan sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan 2 talihliyi uluslararası en büyük League of Legends turnuvalarından biri olan Mid Season Invitational (MSI) 2019'a götürecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de esporun gelişimine destek vermeyi hedefleyen şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile tutku alanı oyun olan gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Vodafone’un "Gamer Paketi" kullanıcıları arasında düzenlenen ve nisan sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan 2 talihli, ünlü yayıncı İslam (Rammus53) Ekşioğlu ile birlikte, uluslararası en büyük League of Legends turnuvalarından biri olan MSI 2019 yarı final ve final karşılaşmalarını Taipei’de izleme şansı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olmamızla birlikte esporseverlerin ve oyuncuların bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz." ifadesini kullandı.