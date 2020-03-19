Vodafone operatör adını #EvdeKal ile değiştirdi

Koronavirüs nedeniyle önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda uzmanlar herkesin evinde kalması gerektiğini söylüyor. Twitter üzerinden açılan #EvdeKal hashtag'iyle de kullanıcılar birbirlerine evde kalmaları gerektiğine dair çağrılar dahi yapıyor. Bu çağrıya kimi zaman büyük şirketler de ekleniyor; Bu şirketlerden biri de Vodafone.

VODAFONE KORONAVİRÜS İÇİN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Vodafone, akıllı telefonlarımızın operatör ismi kısmında yer alan Vodafone TR ibaresini koronavirüs için değiştirdi. Vodafone TR yerine #EvdeKal hashtag'ini ibare olarak ekleyen Vodafone, böylece kullanıcılarına evlerinde kalması gerektiğine dair çağrı yaptı.

Vodafone'un #EvdeKal ibaresi takdir edersiniz ki sadece Vodafone'dan hizmet alan kullanıcılar için geçerli. Vodafone'lu olmanıza rağmen ibareyi göremiyorsanız telefonunuzu uçak moduna alıp çıkartmanız ile birlikte ibareyi göreceksiniz. Bu vesile ile biz de tekrar hatırlatalım; Sağlığınız için lütfen #EvdeKal'ın.

