Vodafone, Studyexpo'da öğrencileri geleceğin meslekleriyle tanıştıracak

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından düzenlenecek "StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı 2019", dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle buluşturacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, StudyExpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı, şirketin ana sponsorluğunda StudyExpo Fuarcılık AŞ tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenecek.

Fuar, dünyanın dört bir yanından 70'i aşkın seçkin okulu Türk öğrencilerle bir araya getirecek.

Şirket, fuar süresince, gençleri geleceğin mesleklerine hazırlamak üzere "Gelecekteki Seni Keşfet" adı altında başlattığı uluslararası programı tanıtacak ve program kapsamında sunduğu "Geleceğin Mesleği" uygulamasıyla kendilerine en uygun mesleği öğrenmelerine yardımcı olacak.

Alanında Türkiye'nin en geniş katılımlı etkinliği olarak gösterilen fuar, 23-24 Şubat'ta İstanbul Harbiye Hilton, 26 Şubat'ta Ankara Sheraton, 28 Şubat'ta İzmir Hilton ve 2-3 Mart'ta İstanbul Kozyatağı Hilton'da düzenlenecek. Fuara bu yıl toplam 8 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.