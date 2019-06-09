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Vodafone Türkiye'den milli maç sonrası hız rekoru

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye aboneleri, Fransa ile yapılan milli maç sırasında veri kullanımı ve hız rekoru kırdı - Saniyede 1,3 terabit veri kullanım hızı ile A Milli Futbol Takımı'nın zafer gecesi, gelmiş geçmiş en yüksek mobil ve sabit internet kullanımı olarak tarihe geçti

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye aboneleri A Milli Takımı'nın zafer gecesinde gelmiş geçmiş en hızlı veri kullanımına imza attı.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında A Milli Futbol Takımı'nın son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nı 2-0 mağlup ettiği ve grubunda liderliğe yükseldiği zafer gecesinde veri kullanım rekoru kırdı.

Vodafone Türkiye aboneleri Fransa ile yapılan milli maçta saniyede 1,3 terabit kullanım hızıyla gelmiş geçmiş en yüksek mobil ve sabit internet kullanımına ulaştı.

İnternet kullanımının zirve yaptığı maç sonu dakikalarında Vodafone Türkiye altyapısı üzerindeki internet kullanım oranı yüzde 80'lere ulaştı. Böylece Türkiye'nin futbol tarihine geçen 8 Haziran, Vodafone Türkiye için de unutulmaz bir başarı günü oldu.

- "Kesintisiz müşteri deneyimini sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4,5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da hızla artan internet trafiğinde mükemmel müşteri deneyimini sağlayacak adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Fransa’yı 2-0 yendiği maç gecesinin, bu çalışmaların sonuçlarını aldıkları tarihi bir gece olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yazılım tanımlı şebeke (SDN) teknolojisini şebekesinde kullanmaya başlayan ilk operatör olarak, Vodafone Türkiye aboneleri böylesi önemli bir etkinlikte en yeni ve ileri teknolojileri deneyimleme fırsatı buldu. Sürekli geliştirdiğimiz güçlü şebeke altyapımız sayesinde, katlanarak artan internet trafiğinde en iyi ve kesintisiz müşteri deneyimini sağlamaya devam edeceğiz."

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