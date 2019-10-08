HABER

Vodafone'lular dijital fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imkanı sunuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone müşterileri, Fujifilm iş birliğiyle sunulan Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden bastırabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, yenilikçi dijital servislerle müşterilerinin hayatını sadeleştirmeye devam ediyor.

Vodafone’un Fujifilm iş birliğiyle sunduğu Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi sayesinde, Vodafone müşterileri anılarını kalıcı hale getirebilecek. Telekomünikasyon sektöründe bir ilk olan bu hizmetle, Vodafone’lular ayda sadece 8 TL ödeyerek, 12 ay kontratlı 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birini tercih edebilecek.

Vodagraf kullanıcıları, akıllı telefon galerisinde ya da Instagram ve Facebook hesaplarında yer alan fotoğrafları Fujibas mobil uygulaması üzerinden tek tıkla bastırabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, dijitalleşmeyi hayatın her alanında yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizin hayatına değer katan ürün ve servislerimize bir yenisini daha ekledik. Fotoğraf dünyasının önde gelen markalarından Fujifilm ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize ayda sadece 8 TL ödeyerek 2 farklı Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden birine sahip olma imkanı sunuyoruz. Bu paketlerle müşterilerimiz, akıllı telefonlarındaki ya da Instagram ve Facebook hesaplarındaki fotoğraflarını tek tıkla bastırabilecek ve böylece anılarına daha kolay ulaşabilecek. Vodafone olarak, dijital servislerimizle müşterilerimizin hayatını sadeleştirmeye devam edeceğiz.”

- En fazla 3 iş gününde teslim

Açıklamada verilen bilgilere göre, Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden yararlanmak isteyen müşterilerin, öncelikle QR code, App Store ya da Google Play üzerinden Fujifilm Türkiye’nin fotoğraf baskı uygulaması Fujibas’ı indirerek giriş yapması gerekiyor. Bir sonraki adımda, paket seçimi yapılıyor. Birinci paketi seçen müşterilere 70 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı, ikinci paketi seçenlere ise 21 fotoğraflık bir Fujibook fotoğraf kitabı ile 25 adet kare, klasik veya retro fotoğraf baskısı sunuluyor.

Her iki paket kullanıcıları da yılda 2 defa hiçbir kargo ücreti ödemeden fotoğraf baskılarını adrese teslim isteyebiliyor. Paket tercihini yapan kullanıcılar, bastırmak istedikleri fotoğraflarını seçip adres bilgilerini de girdikten sonra siparişini tamamlıyor. İsteğe göre parlak ya da mat kağıt seçenekleriyle gerçek fotoğraf kağıdına basılan fotoğraflar, Türkiye genelinde en fazla 3 işgünü içinde adrese teslim ediliyor.

Vodagraf Fotoğraf Baskı Paketi’nden yararlanmak isteyenlerin Vodafone mağazalarını ziyaret etmeleri yeterli oluyor.

Bodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçtiBodrum'da caddeler göle döndü, ekipler teyakkuza geçti
Antalya'da denizde hortumAntalya'da denizde hortum
Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusuŞarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vodafone

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

Gezi Parkı davası bugün görülecek

Gezi Parkı davası bugün görülecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.