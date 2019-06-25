Vosvos trophy başlıyor

Türkiye’de ilk defa Ordu’da 1995 yılında düzenlenen Vosvos Festivali 1 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

Ordu’da ilk olarak 1995 yılında düzenlenen ve bugüne kadar 14 kez düzenlenen Vosvos Festivali, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla yeniden başlıyor. Volkswagen’in bütün dünyada sempati toplayan efsanevi Bettle modeline gönül verenlerin Karadeniz yaylalarında bir hafta boyunca tur atacağı Vosvos Festivaline Türkiye’nin dört bir yanından gelen 200’e yakın Vosvos tutkunu katılacak.

1 Temmuz Pazartesi günü Ünye Çınarsuyu Kamp alanında toplanmaya başlayacak olan vosvos tutkunları, bu alana çadırlarını kuracak. 2 Temmuz günü Çınarsuyu Kamp alanında vosvos tutkunları arasında voleybol, futbol ve tavla turnuvaları düzenlenecek. Ayrıca dinlenme, deniz ve plaj aktivitesi gerçekleştirilecek. Akşam ise vosvos film gösterimi yapılacak.

3 Temmuz Çarşamba günü kamp alanında halat çekme, yumurta taşıma, yoğurt yeme, çuval yarışı, mendil kapma gibi çocukluk dönemlerinde kalan oyunlar bir hatıra olarak oynanacak. Ayrıca ertesi gün çıkılacak yayla etkinliği için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek.

4 Temmuz Perşembe günü Çınarsuyu Kamp alanından yola çıkacak olan vosvoslar ilk önce 3 bin 500 yıl önce Doğu Roma İmparatorluğu döneminde ’Argonot Efsanesi’nin’ yaşandığı Yason Burnu’nda toplanacaklar. Buradan konvoy halinde yola çıkacak olan vosvoslar Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanacak. Öğle yemeğinin ardından yaylalara doğru yola çıkacak olan vosvos tutkunları akşam Çelikkıran obasında çadır kuracak.

5 Temmuz Cuma günü Çelikkıran obasında sabah kahvaltısının ardından Susuz obasına trekking etkinliği gerçekleştirilecek ve foto safari düzenlenecek. Akşam ise film etkinliği gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Cumartesi günü Köşe obasını ziyaretin ardından vosvoslar Mesudiye’nin Yeşilce bölgesinde toplanacak. Vosvos tutkunları Yeşilce’de gün boyu kamp yaptıktan sonra Çelikkıran obası kamp alanına geri dönüş yapacak.

7 Temmuz Pazar günü ise veda öncesi toplu kahvaltı yapılacak. Dönüşe geçmek isteyenler memleketlerine uğurlanırken, kalmak isteyenler için Gerce şelalesine gezi düzenlenecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Türkiye’de Ordu’yu kurumsal anlamda ilk tanıtan ve en önemli sivil toplum hareketi olarak başlatılan ancak zaman zaman kesintiye uğrayan Vosvos Festivalini yeniden başlatacaklarını açıkladı. Güler, “Vosvos festivali gibi sivil toplum organizasyonları farklı coğrafya ve kimlikleri biraraya getiriyor. Bu tür turistik organizasyonlar bölgemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Son dönemde turistik önemi gittikçe artan Doğu Karadeniz yaylaları içerisinde Ordu’nun yaylaları da dikkat çekmeye başladı. Vosvos festivali denize ve sahile en yakın yayla olan Çambaşı yaylası başta olmak üzere diğer yaylalarımızın tanıtımı açısından büyük katkı sunacaktır. Tüm vosvos tutkunlarını Ordu’ya davet ediyorum” dedi.

