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VPN bağlantısı nedir, nasıl çalışır? VPN bağlantısı nasıl eklenir?

12.10.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılımı 'Virtual Private Network' olan VPN bağlantısı, Türkçeye 'Sana Özel Ağ' olarak çevrilir. İnternet kullanıcıları tarafından sıklıkla merak konusu olan VPN bağlantısının nasıl çalıştığı ile ilgili sorular da oldukça fazladır. VPN bağlantısı nedir, nasıl çalışır?

VPN bağlantısı nedir, nasıl çalışır? VPN bağlantısı nasıl eklenir?

İçindekiler

  • VPN bağlantısı nedir?
  • VPN bağlantısı nasıl çalışır?
  • VPN bağlantısı nasıl eklenir?

Ortak internet ağı kullanımında ortaya çıkan sorunları yaşamak istemeyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri VPN bağlantısı kurmak olur. Bağlantınızı güvence altına almaya yarayan VPN, özel bir ağ teknolojisidir. VPN bağlantısı nedir, nasıl çalışır ve diğer merak edilenlere göz atabilirsiniz.

VPN bağlantısı nedir?

Sizi anlık olarak bulunmadığınız bir konumdaki fiziksel ağa uzaktan bağlayan özel bağlantıya VPN adı verilir. Erişim izni olmayan bazı sitelere girebilmek veya uzaktan şirketteymiş gibi çalışabilmek için ideal bir bağlantı seçeneği olan VPN; uzaktan erişim ve siteden siteye erişim olmak üzere iki farklı türe ayrılır. İki farklı VPN protokolü, bu bağlantıyı sorunsuz bir şekilde çalıştırmak isteyenler için bilinmesi gereken kavramlardır:

SSL VPN bağlantısı nasıl yapılır?

'Secure Sockets Layer' olarak açılımı yapılan SSL VPN, yaygın VPN protokollerinden biridir. Web taramasında istemci ve sunucu iletişimini şifrelemeye yarar. Kullanıcılar için bölümlere ayrılmış erişime izin vermesi, öne çıkan avantajlarından biri olur.

IPsec VPN bağlantısı nedir?

IPsec VPN, IP katmanında ayarlanması ile farklılık gösterir. Tüm ağa güvenli bir şekilde bağlanmak uzaktan erişime izin vermek için tercih edilir. Ayrıca IPsec, özel verilerin iletildiğinde güvende olması konusunda da önemli bir yer teşkil eder.

VPN bağlantısı nasıl çalışır?

VPN bağlantısı, bilgisayarınızın fiziksel olarak bulunduğu konumdan karşıdaki ağa şifreli bir tünel açarak çalışır. Bu şifreli tünel içinden iletilen bilgilerin dışarıdan görüntülenmesi mümkün değildir. VPN, bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza özelleşmiş bir ağ sürücüsü kurarak size karşı ağdan bir IP numarası verir. Böylece siz yerel adreslere ve uygulamalara sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz.

VPN bağlantısı nasıl eklenir?

VPN bağlantısı ekleme işlemi özellikle Windows 10 kullanıcıları tarafından merak konusu olur. Windows 10 VPN bağlantısı ekleme adımları şunlardır:

  • Ayarlar'dan 'İnternet ve VPN' bölümüne geçin.
  • VPN sağlayıcısı için Windows seçeneğini belirleyin.
  • Bağlantı adı kutusuna kolayca bulabileceğiniz bir ad girin.
  • Sunucu adı ya da adresi kutusuna VPN sunucusunun adresini yazın.
  • VPN türü için oluşturmak istediğiniz VPN bağlantı türünü bulup tıklayın.
  • Oturum açma bilgileri formundaki işlemleri tamamlayın.
  • Son olarak 'Kaydet' tuşuna basın.
VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?VPN nasıl kurulur? MacOS ve Windows için VPN kurulumu nasıl yapılır?


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