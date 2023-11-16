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Vücudu baştan aşağı yeniliyor! 7 gün boyunca tüketin, olumlu etkisi sizi bile şaşırtacak!

16.11.2023 10:11 | Son Güncelleme:
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Düzenli olarak tüketilen bazı besinlerin sağlık açısından büyük faydası bulunuyor. Bunlardan biri de ceviz. Bir gece önceden suda bekletilmiş cevizi 7 gün boyunca aç karnına tüketince olacaklara siz bile şaşıracaksınız.

Vücudu baştan aşağı yeniliyor! 7 gün boyunca tüketin, olumlu etkisi sizi bile şaşırtacak!

Ceviz sağlıklı yağlar, lifler, vitaminler ve mineraller içerir. Cevizler, diğer yaygın sert kabuklu kuru yemişlerden, daha yüksek oranda antioksidan aktivitesine sahiptir. Beyin sağlığı başta olmak üzere vitamin ve mineral deposu olan ceviz en etkili kuruyemişler arasındadır. Ceviz kabuğu ile birlikte suyun içerisinde bekletilerek hazırlanan ceviz suyu, sabah içildiğinde kolesterol hastalarına iyi gelmektedir.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

7 gün boyunca sabah aç karnına tüketilen cevizin faydaları saymakla bitmiyor.

Tiroit bezlerinin çalışmasını destekleyen ceviz suyu, kahvaltıdan önce tüketildiğinde daha çok etki gösteriyor. Bilhassa 7 gün boyunca aralıksız tüketilen ceviz suyu, vücut değerlerinin iyileşmesini sağlıyor.

Sinir ve stresi kontrol etmenizi sağlayarak güne rahat başlamanızı destekleyen ceviz suyunu aç karnına tüketmek, kolesterol seviyesini dengede tutmayı sağlar.

Düzenli olarak ceviz suyuyla gargara yapmak diş tartarlarının geçmesini sağlar ve dişlerin beyazlamasına yardımcı olur.

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