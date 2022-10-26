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Vücudunuza darbe vuruyor! Zamanında fark etmezseniz sonuçları çok ağır

26.10.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizinin bir numaralı nedeni, arterleri tıkayan yüksek kolesterolün belirtilerini takip etmek düşündüğünüzden daha zor. Yüksek kolesterolün fark edilebilir işaretlerinden biri de döngüsel ağrılardır. Özellikle vücudunuzda iki bölgede ortaya çıkan ağrılar, kolesterolünüzün yükselmeye başladığı anlamına gelebilir.

Vücudunuza darbe vuruyor! Zamanında fark etmezseniz sonuçları çok ağır

Kötü kolesterol veya yüksek kolesterol seviyeleri saatli bomba gibidir. Yaratacağı hasar çok büyük olabilir. Kolesterol herhangi bir patlamaya neden olmazken, yağlı madde kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Neyse ki, atardamarlarınızda biriken kolesterolün açıklayıcı bir işareti, kendisini “döngüsel” bir ağrı ile ilan edebilir.

İKİ BÖLGEYE DİKKAT

Atardamarlarınızda "kötü" kolesterol birikmeye başladığında, mumsu madde atardamarlarınızın daraldığı bir noktaya kadar birikebilir.

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Dar ve sert arterler kan akışınızı olumsuz etkiler ve normal hareketi kısıtlar. Cleveland Clinic'e göre bu tür ağrı, aktivite ile ortaya çıkmakla karakterize edilir. Döngüsel ağrının en belirgin özelliği ise dinlendiğinizde ağrının birden kaybolmasıdır.

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Bu ağrının aktivite sırasında ortaya çıkması ve dinlendiğinizde gitmesinin nedeni ise kan akışıdır. Kolesterol atardamarlarınızı ele geçirip kanın akma kabiliyetini azalttığında, periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen “yaygın” bir durum ortaya çıkabilir. Ve PAD'nin “ilk göze çarpan” semptomları, bacaklarınızdaki döngüsel ağrıdır.

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PAD ayrıca kaslarınızın uyuşmuş, zayıf, ağır ve yorgun hissetmesine neden olabilir. Uzmanlar bu tarz ağrılar yaşadığınız zaman en kısa sürede doktora gitmenizi öneriyor.


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