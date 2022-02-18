Vücudunuzdaki çatlakları azaltmanız mümkün! İşte detaylar...

Kadınlar kadar erkeklerin vücudunda da ciddi çatlaklar görmek mümkün. Azaltmak için çabaladığınız çatlakların en büyük sebeplerinden biri genler. Çatlak oluşumunun diğer nedeni ise hızlı bir şekilde kilo alıp vermek. Kadınlarda özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkan çatlaklar tümüyle bu sebepten oluşuyor. Ergenlik döneminde vücudun hızlı bir şekilde büyümesi de çatlağa sebep olabiliyor. Çatlak oluşturabilecek diğer nedenler arasında kullanılan bazı ilaçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sıralanabilir.

**ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİREREK ÇATLAKLARINIZI AZALTIN

Öncelikle vücudunuzdaki çatlak oluşumunu tamamen yok etmenin zor olduğu gerçeğini kabullenerek işe başlayın.

Çatlakları hafifletmenin yollarından biri egzersiz yapmak. Vücut, egzersiz sayesinde daha esnek bir hal aldığından düzenli yapılan egzersiz hareketleri çatlaklarla savaşmada etkili oluyor. Sağlığınızı korumak için de egzersiz şart olduğundan çatlaklarla mücadeleye bu adımla başlamak her açıdan etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

Vücudunuza iyi gelecek besinler tüketmek, çatlaklarınızı azaltacak yollar arasında. Protein açısından zengin, C ve E vitamini yüksek besinler çatlak oluşumunu azalttığı için cildinizin esnekliğini yediklerinizle de desteklemeniz mümkün.

ÇATLAKLARI AZALTACAK DOĞAL TARİFLER