Vücudunuzdaki çatlakları azaltmanız mümkün! İşte detaylar...

Kadınlar kadar erkeklerin vücudunda da ciddi çatlaklar görmek mümkün. Azaltmak için çabaladığınız çatlakların en büyük sebeplerinden biri genler. Çatlak oluşumunun diğer nedeni ise hızlı bir şekilde kilo alıp vermek. Kadınlarda özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkan çatlaklar tümüyle bu sebepten oluşuyor. Ergenlik döneminde vücudun hızlı bir şekilde büyümesi de çatlağa sebep olabiliyor. Çatlak oluşturabilecek diğer nedenler arasında kullanılan bazı ilaçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sıralanabilir.
Öncelikle vücudunuzdaki çatlak oluşumunu tamamen yok etmenin zor olduğu gerçeğini kabullenerek işe başlayın.
Çatlakları hafifletmenin yollarından biri egzersiz yapmak. Vücut, egzersiz sayesinde daha esnek bir hal aldığından düzenli yapılan egzersiz hareketleri çatlaklarla savaşmada etkili oluyor. Sağlığınızı korumak için de egzersiz şart olduğundan çatlaklarla mücadeleye bu adımla başlamak her açıdan etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.
Vücudun esneklik kazanmasını ve sıkılaşmasını sağladığı için birçok tarifte badem yağı kullanılıyor. Yarım bardak badem yağını çeyrek bardak zeytinyağı ile karıştırarak çatlak olan bölgeye nazikçe masaj yapın. Düzenli uyguladığınızda çatlakların azaldığını fark edeceksiniz!
Hindistan cevizi yağı ve kakao yağının da çatlaklar için ideal olduğunu söylemeliyiz. Yarım bardak Hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı kakao yağını karıştırarak her gece vücudunuza uygulayın. Böylece Hindistan cevizi yağının cilt yenilenmesini hızlandırıcı gücünden yararlanabilirsiniz!
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