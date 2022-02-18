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Vücudunuzdaki çatlakları azaltmanız mümkün! İşte detaylar...

18.02.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genetik faktörler, kilo alıp verme, doğum gibi sebeplerle vücudunuzda oluşan çatlakları tamamen geçirmek zor olsa da azaltmak adına uygulayabileceğiniz yöntemler bulunuyor. Çeşitli yağlar kullanarak yapılan masajları ve çatlaklara savaş açan tarifleri sizler için derledik!

Vücudunuzdaki çatlakları azaltmanız mümkün! İşte detaylar...

Kadınlar kadar erkeklerin vücudunda da ciddi çatlaklar görmek mümkün. Azaltmak için çabaladığınız çatlakların en büyük sebeplerinden biri genler. Çatlak oluşumunun diğer nedeni ise hızlı bir şekilde kilo alıp vermek. Kadınlarda özellikle hamilelik döneminde ortaya çıkan çatlaklar tümüyle bu sebepten oluşuyor. Ergenlik döneminde vücudun hızlı bir şekilde büyümesi de çatlağa sebep olabiliyor. Çatlak oluşturabilecek diğer nedenler arasında kullanılan bazı ilaçlar, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı sıralanabilir.

**ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİREREK ÇATLAKLARINIZI AZALTIN

  • Öncelikle vücudunuzdaki çatlak oluşumunu tamamen yok etmenin zor olduğu gerçeğini kabullenerek işe başlayın.

  • Çatlakları hafifletmenin yollarından biri egzersiz yapmak. Vücut, egzersiz sayesinde daha esnek bir hal aldığından düzenli yapılan egzersiz hareketleri çatlaklarla savaşmada etkili oluyor. Sağlığınızı korumak için de egzersiz şart olduğundan çatlaklarla mücadeleye bu adımla başlamak her açıdan etkili sonuçlar elde etmenizi sağlayacak.

  • Vücudunuza iyi gelecek besinler tüketmek, çatlaklarınızı azaltacak yollar arasında. Protein açısından zengin, C ve E vitamini yüksek besinler çatlak oluşumunu azalttığı için cildinizin esnekliğini yediklerinizle de desteklemeniz mümkün.

ÇATLAKLARI AZALTACAK DOĞAL TARİFLER

  • Vücudun esneklik kazanmasını ve sıkılaşmasını sağladığı için birçok tarifte badem yağı kullanılıyor. Yarım bardak badem yağını çeyrek bardak zeytinyağı ile karıştırarak çatlak olan bölgeye nazikçe masaj yapın. Düzenli uyguladığınızda çatlakların azaldığını fark edeceksiniz!

  • Hindistan cevizi yağı ve kakao yağının da çatlaklar için ideal olduğunu söylemeliyiz. Yarım bardak Hindistan cevizi yağı ve 1 yemek kaşığı kakao yağını karıştırarak her gece vücudunuza uygulayın. Böylece Hindistan cevizi yağının cilt yenilenmesini hızlandırıcı gücünden yararlanabilirsiniz!

  • Şeker tüketmek her ne kadar sağlığa zararlı olsa da çatlaklarla mücadele noktasında fayda sağlayabilir. 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı badem yağını karıştırıp macun kıvamına getirin. Vücudunuza dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayın ve 15 dakika bekledikten sonra yıkayın. Bu tarifi haftada üç kez tekrarlayabilirsiniz.
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