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Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

15.03.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı olmak için yalnızca yediklerimize dikkat etmek yeterli değil. Aynı zamanda vücudumuza bakmalı ve düzenli olarak spor da yapmalıyız. Bunun için spor salonuna gitmek istemiyorsanız evde de spor yapabilirsiniz. "Peki ama evde kendimi nasıl geliştirebilirim?" diye merak ediyorsanız vücut geliştirmenizi destekleyecek fitness aletlerini keşfedebilirsiniz!

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Evde spor yapmak istiyor fakat hangi ekipmanlara ihtiyacınız olduğunu veya onları nasıl kullanacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. "Fitness aletleri nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar?" gibi sorularınız varsa yazımızı okumaya devam edin. Derlediğimiz ürünler sayesinde evde spor yapmak için ihtiyacınız olan fitness aletlerini ve onların kullanım şekillerini öğrenebilirsiniz!

1. Ağırlık antrenmanları için: ArbenTedarik Dambıl Seti 5 Kg X 2 Adet 10 Kg Dumbell Set Ağırlık Seti

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

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Evde spor yapmak istiyorsanız ancak fitness konusunda çok deneyiminiz yoksa kolay bir başlangıç için size dambıl kullanmanızı önerebiliriz. Bu ürünleri bacak, kol ve karın antrenmanınızda farklı kombinasyonlarla kullanabilirsiniz. Ağırlık skalası yüksek olan bu materyaller için önerimiz, size bir tık ağır gelenle çalışmaya başlayıp ardından kademe kademe ağırlığı artırmanız yönünde olacak.

ArbenTedarik Dambıl Seti 5 Kg X 2 Adet 10 Kg Dumbell Set Ağırlık Seti, birinci kalite plastik kaplaması sayesinden ellerinizden kaymaz ve koku yapmaz. Bu ürün ile kol ve bacakların hangi kas grubunu çalıştırmak istiyorsanız duruş açınızı ayarlayıp antrenmana başlayabilirsiniz.

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2. Hem kardiyo hem güç antrenmanları için: Tayzon Atlama İpi

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

İp atlamanın birçok faydası var. Bu egzersiz hem kısa sürede daha fazla kalori yakılmasını hem vücudun mobilitesinin gelişmesini sağlayabilir. Kilo vermeye ve kas kütlesini artırmaya yardımcı olabilir. Siz de bu faydalardan yararlanmak istiyorsanız Tayzon Atlama İpi ile tanışmalısınız.

Ürünün uzunluğunu boyunuza ve egzersiz şekline göre ayarlayabilirsiniz. Ardından ürünün hafif ve kavrama kolaylığı sağlayan başlıkları sayesinde rahatça ip atlayabilirsiniz. İster tek seferde çift atlama yapın ister ters yönde atlayın, seçim sizin. Ürünle istediğiniz tekniği deneyebilirsiniz.

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3. Bilekleri güçlendirmek için: Ravel El Ayak Bilek Kas Güçlendirici Ağırlık Seti

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

El ve ayak bileklerine takılan ağırlıklar, eklemlerinize doğru formda uygulanan kuvveti artırarak bileklerinizin güçlenmesine destek olur. Bunun için Ravel El Ayak Bilek Kas Güçlendirici Ağırlık Seti'ni deneyebilirsiniz. Ürün, kaliteli kumaşı sayesinde cildinizde terlemeye ve sürtünmelerden dolayı tahrişe neden olmaz.

Bu ürünü basketbol oynarken takabilir ve bu şekilde zıplamanıza uygulanan kuvvetle yarışarak zamanla sıçrama uzunluğunuzu yükseltebilirsiniz. Ayrıca barfiks çekerken kendi kilonuzun üstünde bir kuvvetle baş ederek kondisyonunuzu geliştirebilirsiniz. Mat üzerinde yatar pozisyondayken bacaklarınızı kaldırıp indirerek hem karın hem bacak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

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4. Karın kaslarınızı güçlendirin: Fox Fitness Mekik ve Karın Aleti

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Sıkı bir karna sahip olmak hemen herkesin hayali. Fox Fitness Mekik ve Karın Aleti sayesinde abdomen kaslarınızı belirginleştirmeye var mısınız? Mekik aletleri, özellikle bel ağrısı sorunları olanlar için fonksiyonel ve kullanımı kolay bir ekipman. Evinizde ağırlık çalıştıktan sonra bu ürünle karın kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

Mekik aletini kullanırken başınızı destek bölgesine koyup ellerinizle ön kısımda bulunan tutma yerinden destek alabilir, ardından mekiğinizi çekmeye başlayabilirsiniz. Zamanla tekrar ve set sayınızı artırabilirsiniz. Baş bölgesindeki destek sayesinde boynunuza binen yükü azaltabileceğinizi de es geçmeyelim.

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5. Hem kardiyo hem bacak antrenmanı için: Ultima Enduro Spin Bike

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Yeni nesil fitness aletleri arasında yerini alan Ultima Enduro Spin Bike, dışarıda bisiklet sürme olanağı olmayanlara ve sporunu evde yapmak isteyenlere hitap ediyor. Genellikle kilo vermek amaçlı yapılan kardiyolarda tercih edilen bisiklet, aynı zamanda kuvvet antrenmanlarınızda da size destek sağlıyor.

Spinning antrenmanlarınız için bisikleti yarı ayakta formda sürebildiğiniz gibi oturur vaziyette de kullanabilirsiniz. Zorluk derecesini artırmak için tutma bölgesinin altında bulunan kolu istediğiniz seviyeye getirebilir, bu sayede karın ve bacak antrenmanlarınıza destek olabilirsiniz.

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6. Ağırlık ve karın hareketleri çalışın: Avessa Üç Açılı Mekik Sehpası

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Avessa Üç Açılı Mekik Sehpası ile karın kaslarınızı etkili bir şekilde çalıştırabilirsiniz ancak yapabilecekleriniz sadece karın antrenmanı ile sınırlı değil. Sırtüstü yatar pozisyonda dambıllarla itme ve çekme hareketleri yaparak hem omzunuzu hem sırtınızı geliştirebilirsiniz. Aynı pozisyonda tek dambılı iki elinizle kavrayarak aşağı ve yukarı hareketlerde de biceps ve tricepslerinizi çalıştırabilirsiniz.

Bacak antrenmanlarınız için de bu sehpayı kullanabilirsiniz. Ayağa takılan ağırlıklarla bacakları kaldırma, indirme veya itme çekme hareketleri yaparak alt gövde antrenmanı yapabilirsiniz. Karın içinse ayak destek bölmelerine bacaklarınızı koyarak sırtüstü vaziyette yukarı ulaşıp aşağı inerek abdomenlerinizi güçlendirebilirsiniz.

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7. İç bacak antrenmanı olmadan olmaz: EverMove Sport Pilates Çemberi

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Son zamanlarda spor salonlarında, pilates stüdyolarında, videolarda ve evlerde çok gördüğümüz pilates çemberlerinin hedefi bacakları çalıştırmak. Bu ürünler iç bacakların daha sıkı ve kaslı olmasını sağlayabilir. Tam da bu amaçla imal edilen EverMove Sport Pilates Çemberi'ni sağlam materyalleri sayesinde kırılma korkusu olmadan kullanabilirsiniz.

Pilates çemberini kullanırken oturur pozisyonda bacaklarınızı aralayın ve ürünü, destek kısımlarından diz kapağınızın biraz üstüne sabitleyin. Ardından ister hızlı ve ritmik bir şekilde ister yavaş yavaş açma kapama hareketleri yapabilirsiniz. Hareketi kalçanızı sıkarak yaparsanız kalça kaslarınızın da sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

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8. Tempolu koşuları da unutmayın: Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

Günlük 30 dakika yürümenin vücuda olan faydalarını uzmanlar tarafından sıkça duyuyoruz. Yürüyüş, kolesterolü dengeleyip bazal metabolizmayı hızlandırsa da yürüyüş yapmak için her gün vakit ayırıp dışarı çıkmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki Relax Uzaktan Kumandalı Portatif Yürüme ve Koşu Bandı sayesinde evde vakit buldukça yürüyüş yapabilirsiniz.

Antrenman derecenizi ilerletmek ve kendinize meydan okumak isterseniz yürüyüş temponuzu artırarak yürüyüşlerinizi zorlaştırabilirsiniz. Önce hafif tempolu yürüyüş, ardından hızlı tempolu yürüyüş ve sonra koşu yaparak daha çok kalori yakabilir ve vücut kondisyonunuzu artırabilirsiniz.

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9. Kalça ve bacak çalışmak için: USR 2 Kademeli Step Tahtası

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

1900’lü yılların son çeyreğinden beri varlığını ve popülerliğini koruyan step tahtaları, günümüzde de en gözde ekipmanlar arasında. Bu ürünler, genellikle bacak ve kalça antrenmanı için kullanılır. USR 2 Kademeli Step Tahtası, sağlam ve kaymaz yüzeyi sayesinde adımlarınızı rahatlıkla atmanıza yardımcı olur.

Step tahtasından farklı şekillerde yararlanabilirsiniz. Elinizde dambıllarla bir ayağınız yerde diğer ayağınız tahtada adım atar pozisyonda arka bacağı hafif havaya kaldırarak kalça kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Yine bir ayak tahtanın üstünde diğer ayak birkaç adım geride yerde olacak şekilde çökme hareketiyle bacak kaslarınızı çalıştırabilirsiniz.

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10. Tek ekipmanla birden fazla bölge çalıştırın: Delta Ab Slider Egzersiz Aleti

Vücut geliştirmenize yardımcı olacak fitness aletleri

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Tek tekerlek üzerinde sırt, kol, karın ve omuz kaslarını çalıştırmak mümkün. Delta Ab Slider Egzersiz Aleti, iki yanından tutularak itme ve çekme hareketleri yapılmasına olanak tanıyor. Ürünü kullanırken ileri harekette karın ve kollarınızı çalıştırırken çekme yaparken sırt ve omuz kaslarınızı aktif hâle getirirsiniz.

Diz üstü oturur gibi yapıp kollarınız öne uzatarak diski dengeli şekilde tutmanız önemli. Ardından bedeninizi kullanarak tekerleği ileriye götürmeye çalışın. Sınır noktanız size bağlı olmakla birlikte zamanla daha ileriyi hedefleyebilirsiniz.

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