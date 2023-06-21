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Vuracağı kişileri karıştırmış! Motosikletle gelip her şeyden habersiz bekleyen gence bir anda ateş açtı; gerçeği böyle itiraf etti

21.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde her şeyden habersiz şekilde işyerinin kapısı önünde önünde bekleyen genç bir anda dehşeti yaşadı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen olayda Mert Yaman, arkadaşıyla sohbet ederken motosikletle gelen kasklı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anları ve Yaman'ın kendini can havliyle içeri attığı anlar kameraya da yansıdı. Yüzlerce saatlik görüntüler izleyen polis ekiplerinin tespit ettiği saldırganlar ifade verince ortaya çıkan gerçek şaşkına çevirdi.

Vuracağı kişileri karıştırmış! Motosikletle gelip her şeyden habersiz bekleyen gence bir anda ateş açtı; gerçeği böyle itiraf etti

Kavgaya kendisini darbeden kişiyi gördüğünü sandı, motosikletiyle silahla saldırıp kaçtı! Mert Yaman'ın dehşeti yaşadığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaman'ı silahla bacağından vurduktan sonra kayıplara karışan motosikletli saldırgan yanlış kişiyi vurduğunu itiraf etti.

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BİR ANDA BACAĞINDAN VURULDU

Kağıthane Sultanselim Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, öğle saatlerinde çalıştığı işyerine gelen Mert Yaman, kapısında beklemeye başladı. Genç arkadaşlarla sohbet ettiği esnada motosikletle gelen kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda bacağından vurulan genç, can havliyle kendisini içeriye attı.

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İŞYERİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

Saldırgan ise geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olmayan genç tedavisinin ardından taburcu edildi.

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YANLIŞ ADAMI VURMUŞLAR

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen polis ekipleri, saldırganların M. Ş. V. ve K. Y. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda iki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın biri, genci kendisini kavgada darp ettiğini zannettikleri kişiye benzerlikleri için vurduğu ortaya çıktı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı motosiklet

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