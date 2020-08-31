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Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 11:48 | Son Güncelleme

Eğer TikTok’un satışı olmazsa ABD’de kullanım dışı kalacak.

Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin TikTok için belirlediği son tarih olan 15 Eylül yaklaşıyor. Ancak TikTok, Oracle veya Microsoft ile uygulamalarının ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını satmak için henüz bir anlaşma yapmadı. Şimdi ise Walmart ile Microsoft TikTok için ortaklık yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

15 Eylül’den sonra TikTok artık ABD’de şu anki sahibi ByteDance altında faaliyet gösteremeyecek. Bu nedenle Microsoft, 15 Eylül’den önce TikTok ile anlaşma sağlamak için görüşmelerini ilerletiyor.

TikTok’un alıcılarını önümüzdeki hafta tamamlaması bekleniyor. Ancak henüz sosyal medya devinin operasyonlarının fiyatı belirlenmedi. TikTok’un 20 milyar ila 30 milyar dolar arasında bir değerde olduğunu tahmin ediyor.

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Walmart yapmış olduğu açıklamada; “TikTok’un diğer pazarlarda e-ticaret ve reklam yeteneklerini entegre etme şekli, bu pazarlardaki içerik oluşturucular ve kullanıcılar için açık bir avantajdır. Microsoft ile ortaklaşa TikTok ABD ile olası bir ilişkinin bu temel işlevi ekleyebileceğine ve Walmart’a çok kanallı müşterilere ulaşıp hizmet vermenin yanı sıra üçüncü taraf pazarımızı ve reklamcılık işlerimizi büyütmemiz için önemli bir yol sağlayabileceğine inanıyoruz. Walmart ve Microsoft ortaklığının hem ABD TikTok kullanıcılarının beklentilerini hem de ABD hükümeti düzenleyicilerinin endişelerini karşılayacağından eminiz.” ifadelerini kullandı.

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