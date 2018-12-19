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Washington DC savcısından Facebook'a dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 23:54 | Son Güncelleme

Washington DC Başsavcısı Karl A. Racine, sosyal medya platformu Facebook'a, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook üyesinin hesaplarından kullanıcıların bilgisi dışında veri toplamasına izin verdiği iddialarına ilişkin dava açtı

Washington DC Başsavcısı Karl A. Racine, sosyal medya platformu Facebook'a, Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook üyesinin hesaplarından kullanıcıların bilgisi dışında veri toplamasına izin verdiği iddialarına ilişkin Facebook'a dava açtı.

Racine, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasına, milyonlarca kullanıcısının verilerine, rızaları dışında ulaşmasına izin verdiği iddiaları bulunan Facebook'a dava açtığını duyurdu.

Açıklamada, Racine, "Facebook, kullanıcılarının gizliliğini korumayı başaramadı ve kullanıcıları, verilerine kimin erişimi olduğu ve bu verilerin nasıl kullanıldığı konusunda kandırdı." ifadesine yer verdi.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada ise "Yapılan şikayeti gözden geçiriyoruz, Washington DC ve diğer yerlerdeki savcılarla bu konuyu görüşmeye devam etmeyi umuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

- Cambridge Analytica skandalı

Nisan ayında Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğu iddia etmişti.

Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı, sosyal medya platformunun kurucusu Mark Zuckerberg'in, şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

Netflix ve Spotify da Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

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