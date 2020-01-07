HABER
  4. Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı

Washington'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası anlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 02:43 | Son Güncelleme

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan: - "Türkiye’ye sadece 2 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 metrekarelik Meis adası üzerinden Doğu Akdeniz'de Antalya kadar alan verdiler. Bu durum tabii ki Türkiye için kabul edilemezdi" - SETA Genel Direktörü Burhaneddin Duran: - "Tüm tarafları bir masa etrafında birleştirebilecek politik bir süreç oluşturulabilir ancak ABD'nin katılımı olmadan bunu barışçıl bir şekilde çözmek kolay değil. Türkiye, bu noktada siyasi çözüm ihtiyacına dikkat çekmeye çalışıyor" - "Türkiye, Suriye'dekinin aksine Libya'ya daha erken müdahil oldu. Bu da Türkiye'nin Libya iç savaşında bir denge oluşturmasına fırsat verdi"

WASHINGTON (AA) - Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası Libya'ya yönelik adımları Washington'da uzmanlarca değerlendirdi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA-DC) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Politikası" başlıklı panele SETA Genel Direktörü Burhaneddin Duran ve Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan konuşmacı olarak katıldı. Panelin oturum başkanlığını ise SETA DC'den Kılıç Buğra Kanat yaptı.

Konuşmasına Türkiye'nin jeopolitik konumuna ve Akdeniz'deki kıta sahanlığına vurgu yaparak başlayan Çağrı Erhan, Türkiye'nin kendi meşru çıkarları için Doğu Akdeniz'deki varlığına ağırlık verdiğini belirtti.

Erhan, bölgede bulunan doğal kaynaklar sebebiyle Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKYR) ve küçük adalar üzerinden Akdeniz'in önemli bir kısmını kendisine ayırdığına dikkat çekerek, Türkiye'nin ise kendi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait kıta sahanlığı kapsamında Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile mutabakat muhtırası imzaladığını hatırlattı.

Erhan, "Bazı Yunan yetkililer ve profesörler, Türkiye’ye sadece 2 kilometre uzaklıktaki 3 bin 500 metrekarelik Meis adası üzerinden, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'de Antalya kadar alan verdiler. Bu durum tabii ki Türkiye için kabul edilemezdi. Bunun üzerine Türkiye, Libya ile yaptığı mutabakattan bir gün sonra Birleşmiş Milletler'e (BM) başvurarak anlaşmanın kaydedilmesini istedi. Her şey, kuşkusuz, uluslararası hukuka uygundur." ifadelerini kullandı.

- "Siyasi çözüm arayışını güçlendirmek için asker gönderildi"

Öte yandan Libya'daki gelişmelere ve Türkiye'nin UMH'ye verdiği desteğe değinen Duran ise Ankara'nın kendi çıkarlarını korumak ve BM tarafından kabul edilen Trablus hükümetine destek vermek için bölgeye asker gönderdiğini vurguladı.

Askeri birliklerin Libya'daki çatışmaya müdahil olmak için değil, siyasi çözüm arayışını güçlendirmek için gönderildiğini belirten Duran, "Tüm tarafları bir masa etrafında birleştirebilecek politik bir süreç oluşturulabilir ancak ABD'nin katılımı olmadan bunu barışçıl bir şekilde çözmek kolay değil. Türkiye, bu noktada siyasi çözüm ihtiyacına dikkat çekmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Libya, Rusya ile ele alınabilir"

Duran, ayrıca Doğu Akdeniz meselesinin Orta Doğu'nun bir parçası olduğunu ve ABD ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya ve İran gibi konularda beraber çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye, Suriye'dekinin aksine Libya'ya daha erken müdahil oldu. Bu da Türkiye'nin Libya iç savaşında bir denge oluşturmasına fırsat verdi." dedi.

Libya'daki Rus varlığına da değinen Duran, Rusya'nın bölgede vekil gruplar üzerinden varlık gösterdiğini ve Batı ülkelerinin adım atmaması durumunda Libya'daki durumun Türkiye ve Rusya arasında ele alınabileceğini söyledi.

- Hafter'in Trablus'a saldırısıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş; Hafter'in saldırı emrine karşılık ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Cumartesi akşamı başkent Trablus'taki bir askeri okula, Hafter unsurlarına ait SİHA'larla düzenlenen saldırı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, başta ABD ve AB olmak üzere, dünya genelinde kınanmıştı.

Libya'nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi UMH, askeri okula düzenlenen saldırının, Hafter müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Çin yapımı Wingloon II SİHA'sıyla gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
 Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu
İnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu ulaşıma kapandıİnegöl'de TIR devrildi, Bursa- Ankara Karayolu ulaşıma kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Libya Türkiye Washington

En Çok Okunan Haberler

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

Ruhani'den Trump'a '52 hedef' yanıtı!

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 15 yıl sonra ortaya çıktı!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sekiz ilde okullara kar tatili

Sekiz ilde okullara kar tatili

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İsrail'i İran korkusu sardı! Süleymani'yle ilgili çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

Üstgeçitte intihara kalkışan genç itfaiyenin açtığı çadıra düştü

Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

Kahvehanede dehşet anları! Saldırganı zor zaptettiler!

Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu!

Ankara'da okullar tatil edildi mi? Ankara Valisi Vasip Şahin'den açıklama

Ankara Valisi Şahin açıkladı: Ankara'da okullar tatil değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.