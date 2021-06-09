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WatchOS 8 neler sunuyor?

09.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, ABD’de düzenlenen WWDC 2021 etkinliğinde akıllı giyilebilir cihazları için yeni bir işletim sistemi olan Apple watchOS 8 sistemini de duyurdu. Yeni işletim sistemi sürümü, selefinin önünde bazı yenilikçi özelliklerle geliyor. İşte bu özelliklerden bazıları.

WatchOS 8 neler sunuyor?

watchOS 8‘in geliştirici sürümü artık Apple’ın geliştirici ekibinin üyeleri tarafından kullanılabiliyor. Daha da önemlisi, watchOS 8′in Ultra Geniş Bant bağlantı desteği var ve akıllı saatiniz, yeniden tasarlanan Ev uygulamasını kullanarak bir akıllı cihazı etkinleştirebilir.

İŞTE DİĞER YENİLİKLER

Akıllı giyilebilir cihazların ev ekosisteminde mesaj yayınlamak da mümkün. WatchOS, Apple’ın akıllı giyilebilir ekosisteminin arkasındaki itici güç ve bu en son sürüm, fotoğraflarınızın yeni bir ızgara görünümü ile geliştirilmiş bir Fotoğraflar uygulamasına sahip.

Birkaç ek işlev de mevcut. Kullanıcılar, iMessage uygulaması aracılığıyla fotoğraf paylaşabilir, Karalama ve Dikte yoluyla fotoğraflara metin ekleyebilir. Apple, akıllı giyilebilir cihazlarında sağlık ve fitness desteğini artırmayı hedefliyor. Farkındalık uygulaması, kullanıcıyı genel olarak sağlıklı ve zinde tutmaya yardımcı olacak çeşitli etkinlikleri hatırlatmak için tasarlanmış.

WatchOS 8 duyuruldu! İşte Apple Watch'a gelecek yeni özelliklerWatchOS 8 duyuruldu! İşte Apple Watch'a gelecek yeni özellikler

Apple watchOS 8, kullanıcının sağlığı ve zindeliği hakkında çeşitli bakış açıları hakkında veriler üretecek. Uyku düzenleri kolayca haritalandırılabilir. Fitness uygulamasına birkaç ek mod da dahil edilmiş. Özellikle Tai Chi ve Pilates egzersiz modları eklendi. Akıllı giyilebilir cihazlar, geçen yıl koronavirüs pandemisinin zirvesinde yepyeni bir yön aldı. Belirli bir çalışma, bir Apple akıllı giyilebilir cihazının, fiziksel semptomlardan birkaç gün önce enfekte olma olasılığını belirleyebildiğini gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Apple
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