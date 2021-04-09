Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Sosyal medya üzerinden binlerce Web Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcısı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Milyonlarca kullanıcı Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? sorusunu araştırıyor. Peki, Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor? İşte, açıklaması...

WEB WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları Web Whatsapp, Instagram ve Facebook'un neden açılmadığı konusunda henüz bir açıklamaya yer verilmedi. Son dönemlerde üst üste yaşanan kişisel veri hırsızlığı nedeni ile pek çok kişi paniğe kapılmış durumda. Ancak, erişim sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor...

