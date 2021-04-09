HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

09.04.2021 00:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Web Whatsapp, Instagram ve Facebook platformlarında erişim sorunu yaşanıyor. Binlerce Web Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcısı sosyal medya üzerinden erişim sorunu yaşadığını paylaşıyor. Peki Web Whatsapp, Instagram ve Facebook neden açılmıyor? İşte, ayrıntılar...

Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor?

Sosyal medya üzerinden binlerce Web Whatsapp, Instagram ve Facebook kullanıcısı erişim sorunu yaşadığını ifade ediyor. Milyonlarca kullanıcı Web Whatsapp Instagram ve Facebook çöktü mü? sorusunu araştırıyor. Peki, Web Whatsapp Instagram ve Facebook neden açılmıyor? İşte, açıklaması...

WEB WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformları Web Whatsapp, Instagram ve Facebook'un neden açılmadığı konusunda henüz bir açıklamaya yer verilmedi. Son dönemlerde üst üste yaşanan kişisel veri hırsızlığı nedeni ile pek çok kişi paniğe kapılmış durumda. Ancak, erişim sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Ünlü telefon markası duyurdu! Yalnızca bir adet üretilecekÜnlü telefon markası duyurdu! Yalnızca bir adet üretilecek
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
facebook whatsapp Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

Pakistan Başbakanı Han’ın tecavüze ilişkin açıklamaları infial yarattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Uçağın düşme anı ortaya çıktı

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Fulya Öztürk: Konya'dan bir iki saat önce geldim, şok halindeyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.