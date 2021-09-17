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WhatApp’ta çoklu cihaz dönemi için testler başladı

17.09.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp’ın en büyük sorunlarından bir tanesi de telefonda internet bağlantısı olmadığında işe yaramaması. Yani telefondaki hesap internete bağlı değilse, WhatsApp masaüstü vb. uygulamalar da hiçbir işe yaramıyor. Neyse ki yeni gelen güncelleme ile bu sorun çözülecek.

WhatApp’ta çoklu cihaz dönemi için testler başladı

WhatsApp’a gelecek olan yeni güncelleme çoklu cihaz desteğini de beraberinde getirecek. Bu sayede dilediğiniz yerden telefonunuz yanınızda olmasa bile WhatsApp’a giriş yapabileceksiniz. Üstelik bunun için telefonunuzda aktif bir internet bağlantısı olması da gerekmeyecek.

Çoklu cihaz desteği şimdilik 4 cihazla sınırlı olacak. Yani bilgisayar, tablet gibi 4 farklı cihazı WhatsApp hesabınıza bağlayabileceksiniz. Bunun yanında 2. bir telefonu WhatsApp hesabınıza tanımlayamayacaksınız.

Eğer tanımlama yaptığınız akıllı telefonunuzdan 2 hafta boyunca WhatsAppa’a giriş yapmazsanız, diğer cihazların da giriş izni iptal edilecek.

Hali hazırda bahse konu bu özellik beta aşamasında muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlayacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
internet whatsapp
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