WhatsApp çöktü mü? 28 Nisan WhatsApp sorunu düzeldi mi?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta erişim sorunu meydana geldi. WhatsApp kullanıcıları kısa sürede, durumla alakalı Twitter'da binlerce tweet attı. Peki WhatsApp çöktü mü? Whatsapp neden çalışmıyor? Sorun düzeldi mi?

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın birçok yerinde WhatsApp'a erişim sorunu yaşanıyor.

Konuyla alakalı Twitter'dan paylaşım yapan kullanıcılar gerek mobil veriden gerekse WİFİ üzerinden WhatsApp'a erişemediklerini aktardı.

Çok sayıda kullanıcı, WhatsApp'ın çöktüğüne dair paylaşım yaptı.

Konuyla alakalı WhatApp tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Şu anda WhatsApp kullanırken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. İşlerin tekrar sorunsuz yürümesi için bunun farkındayız ve çalışıyoruz. Sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz ve bu arada sabrınız için teşekkür ederiz."

WhatsApp, Instagram, Facebook gibi çok sayıda kullanıcısı olan uygulamalarda zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor.

