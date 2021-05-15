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WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir?

15.05.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın daha önce kullanıcılara yollamış olduğu zorunlu yeni sözleşmesi için verdiği süre bugün 15 Mayıs tarihinde doluyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını ilk etapta kısıtlamalı olarak kullanacak. Sözleşmeyi kabul etmemiş olan kullanıcılar "WhatsApp sözleşmesi nasıl onaylanır?" sorusunu araştırıyor. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir? İşte yanıtı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir?

WhatsApp'ın zorunlu yeni sözleşmesi için kullanıcılara vermiş olduğu süre bugün 15 Mayıs'ta doluyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını ilk etapta kısıtlamalı olarak kullanacak, sonrasında ise kullanamayacak. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp, bu sene Ocak ayında kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunmuş ve gizlilik politikalarını güncellemişti. Kullanıcılarda büyük panik ve şaşkınlık uyandıran bu sözleşmenin tarihi sonrasında 15 Mayıs'a kadar ertelenmişti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için vermiş olduğu süre ise bugün 15 Mayıs'ta doluyor. WhatsApp kullanıcıları bir sonraki adımda neler olacağını, uygulamayı kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmek için öncelikle kullandığınız WhatsApp’a güncelleme gelmesi gerekli. Bu güncellemenin WhatsApp koşullarını ve gizlilik ilkesi güncellemesi olduğundan emin olunması gerekiyor. Gizlilik sözleşmesinin son saatlerine yaklaşıldığında uygulama size otomatik şekilde bu ekranı karşınıza getirecek. Daha sonra sözleşmenin içerisindeki maddelere göz atmalı ve alt kısımda "Kabul Et" seçeneğini tıklamalısınız. Bu işlemin ardından sözleşmeyi kabul etmiş olacaksınız.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYEN HESAPLARA NE OLACAK?

WhatsApp Sözleşmesi 15 Mayıs 2021 tarihinde tekrardan devreye girmiş olacak. Kullanıcıların önüne bu tercih ekranı tekrardan çıkacak.

Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıları bekleyecek kısıtlamalar ise şunlar:

Şirket 15 Mayıs’ta gizlilik sözleşmesini yine kullanıcıların karşısına çıkartacak fakat bazı değişiklikler ile. Bu değişiklikler arasında ilk aşamada kullanıcıların bir yaptırım ile karşılaşması durumu söz konusu. Son olarak yapılan açıklamaya göre herhangi bir hesap silinmeyecek veya kapatılmayacak. WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanlar ilk etapta ciddi bir kısıtlama ile karşılaşmayacak fakat bir süre sonra kısıtlamaların dozajı gittikçe artacak.

WhatsApp'ın söylediğine göre sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların yeni bildirimler alarak "sözleşmeyi kabul etmesi" hatırlatılacak. Bir süre sonra bazı kullanıcılar kısıtlamalarla karşılaşmaya başlayacak. Aynı anda bütün kullanıcılar benzer kısıtlamaları yaşamayacak, bunlar zamana yayılacak. Yeni dönemde sözleşmeyi kabul etmeyecek kişiler, ilk önce sohbetlere ve kişi listesine olan erişimlerini kaybedecek. Bu noktada yine de gelen telefon aramaları veya görüntülü konuşmalara ulaşım sağlayabilecekler.

Yine bu kullanıcılar bir sonraki aşamada sadece mesajları okuyabilecekler veya bildirimlere bakabilecekler. Birkaç haftalık sınırlı işlevselliğin sonrasında, gelen aramaları ya da bildirimleri alamayacak olan kullanıcılar mesaj ve arama da yapamayacaklar. Bu durumda kullanıcılar uygulamayı tamamen kullanamaz hale gelecek. Yani kısıtlamaların daha gevşetildiği düşünülse de sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar ilerleyen dönemde sonuç olarak uygulamayı kullanamayacak.

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