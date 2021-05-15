WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır? WhatsApp gizlilik sözleşmesi nasıl kabul edilir?

WhatsApp'ın zorunlu yeni sözleşmesi için kullanıcılara vermiş olduğu süre bugün 15 Mayıs'ta doluyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar, WhatsApp uygulamasını ilk etapta kısıtlamalı olarak kullanacak, sonrasında ise kullanamayacak. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi onaylama nasıl yapılır?

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

WhatsApp, bu sene Ocak ayında kullanıcılarına yeni bir sözleşme sunmuş ve gizlilik politikalarını güncellemişti. Kullanıcılarda büyük panik ve şaşkınlık uyandıran bu sözleşmenin tarihi sonrasında 15 Mayıs'a kadar ertelenmişti. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için vermiş olduğu süre ise bugün 15 Mayıs'ta doluyor. WhatsApp kullanıcıları bir sonraki adımda neler olacağını, uygulamayı kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmek için öncelikle kullandığınız WhatsApp’a güncelleme gelmesi gerekli. Bu güncellemenin WhatsApp koşullarını ve gizlilik ilkesi güncellemesi olduğundan emin olunması gerekiyor. Gizlilik sözleşmesinin son saatlerine yaklaşıldığında uygulama size otomatik şekilde bu ekranı karşınıza getirecek. Daha sonra sözleşmenin içerisindeki maddelere göz atmalı ve alt kısımda "Kabul Et" seçeneğini tıklamalısınız. Bu işlemin ardından sözleşmeyi kabul etmiş olacaksınız.