WhatsApp grupları için büyük tehlike! Google ifşa etti

Google kuşkusuz arama motorları arasında kullanım sayısı ile açık arada önde bulunuyor. Bu durum gün içinde milyonlarca insanın milyarca aramayı Google üzerinden gerçekleştirdiğini gösteriyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Google üzerinden arama yapan kullanıcılar WhatsApp ile alakalı ilginç bir durum fark ettiler.

GOOGLE GİZLİ WHATSAPP GRUPLARINI PAYLAŞTI

Google araması yapan kişilerin fark ettiği şey gizli WhatsApp gruplarıydı. İşi ilginç kılan ise bu gruplara sadece linklere tıklayarak erişim sağlayabiliyorlardı. Yani Google gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda indeksliyordu. Özel olması ve sadece yönetici izni ile katılım sağlanabilmesi gereken WhatsApp gruplarına, Google'ın bu açığı sayesinde kolayca katılım sağlanabiliyordu. Söz konusu açık büyük infial uyandırdı. Zira, WhatsApp üzerinden gizli gruplar konuşan nice insanlar bu duruma oldukça büyük tepkiler gösterdi. WhatsApp ve Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, WhatsApp'ı yakinen takip eden analist Jane Manchun-Wong konu hakkında sevindirici bir haber verdi.