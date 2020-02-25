WhatsApp grupları için büyük tehlike! Google ifşa etti

Google kuşkusuz arama motorları arasında kullanım sayısı ile açık arada önde bulunuyor. Bu durum gün içinde milyonlarca insanın milyarca aramayı Google üzerinden gerçekleştirdiğini gösteriyor. Fakat geçtiğimiz günlerde Google üzerinden arama yapan kullanıcılar WhatsApp ile alakalı ilginç bir durum fark ettiler.
Google araması yapan kişilerin fark ettiği şey gizli WhatsApp gruplarıydı. İşi ilginç kılan ise bu gruplara sadece linklere tıklayarak erişim sağlayabiliyorlardı. Yani Google gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda indeksliyordu. Özel olması ve sadece yönetici izni ile katılım sağlanabilmesi gereken WhatsApp gruplarına, Google'ın bu açığı sayesinde kolayca katılım sağlanabiliyordu. Söz konusu açık büyük infial uyandırdı. Zira, WhatsApp üzerinden gizli gruplar konuşan nice insanlar bu duruma oldukça büyük tepkiler gösterdi. WhatsApp ve Google tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, WhatsApp'ı yakinen takip eden analist Jane Manchun-Wong konu hakkında sevindirici bir haber verdi.
Jane Manchun-Wong, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu güvenlik açığının sessiz sedasız kapatıldığını ve Google aramalarında artık WhatsApp linklerinin çıkmadığını bildirdi. Ancak ona göre söz konusu açık sadece Google'a özel değil. Yandex, Bing ve DuckDuckGo gibi arama motorlarında hala mevcut. Şimdi herkes konu hakkında onların da adım atmasını bekliyor.
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