HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. WhatsApp gruplarında paylaştıklarınıza dikkat edin

WhatsApp gruplarında paylaştıklarınıza dikkat edin

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

Teknolojinin doğru kullanılmaması sonucunda maalesef ki bilgi kirliliği bir hayli arttı. Özellikle Facebook ve WhatsApp üzerinden yalan yanlış bilgiler günümüzde hızla yayılmaya devam ediyor.

WhatsApp gruplarında paylaştıklarınıza dikkat edin

Koronavirüs sürecinde bunun en güzel örneğini hiç bir dayanağı olmayan ses kayıtları ile yaşamıştık. Şimdi ise WhatsApp ve Telegram gibi gruplar üzerinden yatırım tavsiyesi veren şahısların türediği ortaya çıktı.

Diplomasız ve bilgisiz insanların mesajlaşma uygulamaları üzerinden yatırım tavsiyeleri vermesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapmak zorunda kaldı. SPK’nın yaptığı açıklamaya göre bu tip dayanıksız ve belgesiz yatırım tavsiyelerinde bulunanlara yasal yaptırımlar uygulanacak. İnsanların paralarını kaybetmesine neden olan bu şahıslar için yapılan resmi açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.”
Siz siz olun sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesidir, iddia kuponudur ve bunun gibi kolay para kazandıracağını iddia eden şahıslara inanmayın.

PS5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni! Havuz sonrası poza 1 milyon beğeni!
Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacakSamsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak
AÖF yaz okulu kaldırıldı mı? AÖF yaz okulu kaldırıldı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2020 şampiyonu belli oldu!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Acun'dan Yasin açıklaması: Benim kanalımda beni geçti!

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Aksünger çılgına döndü! Stüdyoyu terk etti

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Bakan Soylu: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması

İlginizi Çekebilir

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

Bu otomobil düz vites ama debriyajı yok! İşte özelikleri

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

İki Samsung cihazı daha zamana yenildi!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google, yanlışlıkla Pixel 4a modelinin görsellerini yayınladı

Bir türlü tanıtılamayan telefon Pixel 4a sızdırıldı

Microsoft akıllı telefon sektöründe yer edinmek istiyor

Akıllı telefon sektöründe yer edinmek istiyor

Apple Windows için yeni uygulamalarını sunmaya hazırlanıyor

Hazırlıklar başladı! Yeni uygulamalar geliyor

Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

Samsung Galaxy Z Fold 2 dengeleri bozacak

Samsung’a 1 milyar dolara ceza ödedi

Samsung’a 1 milyar dolara ceza ödedi

Apple, MacBook sahiplerini uyardı

Apple, MacBook sahiplerini uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.