WhatsApp gruplarında paylaştıklarınıza dikkat edin

Koronavirüs sürecinde bunun en güzel örneğini hiç bir dayanağı olmayan ses kayıtları ile yaşamıştık. Şimdi ise WhatsApp ve Telegram gibi gruplar üzerinden yatırım tavsiyesi veren şahısların türediği ortaya çıktı.

Diplomasız ve bilgisiz insanların mesajlaşma uygulamaları üzerinden yatırım tavsiyeleri vermesinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açıklama yapmak zorunda kaldı. SPK’nın yaptığı açıklamaya göre bu tip dayanıksız ve belgesiz yatırım tavsiyelerinde bulunanlara yasal yaptırımlar uygulanacak. İnsanların paralarını kaybetmesine neden olan bu şahıslar için yapılan resmi açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK’nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.”

Siz siz olun sosyal medya üzerinden yatırım tavsiyesidir, iddia kuponudur ve bunun gibi kolay para kazandıracağını iddia eden şahıslara inanmayın.

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