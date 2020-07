WhatsApp 'hareketli' özellikler ile güncelleniyor!

WhatsApp Web de WhatApp'ın son güncellemesi ile karanlık tema güncellemesi aldı. WhatsApp Web, bundan böyle karanlık mod seçeneği sunacak. Böylece masaüstünden WhatsApp kullanmak isteyenler gözlerini yormadan WhatsApp kullanabilecekler.

New feature alert! We are rolling out Dark Mode on desktop, improvements to group video calls, Status in KaiOS - and coming in a few weeks, Animated Stickers and QR codes. pic.twitter.com/wflA9WO0wJ