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WhatsApp 'hareketli' özellikler ile güncelleniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.07.2020 18:31 | Son Güncelleme

WhatsApp, iOS ve Android için yeni bir güncelleme hazırlıyor. WhatsApp Twitter hesabından paylaştığı bir tweet ile WhatsApp'a gelecek yeni güncellemenin detaylarını paylaştı. İşte WhatsApp'a gelecek yeni özellikler!

WhatsApp 'hareketli' özellikler ile güncelleniyor!

WhatsApp uygulamasını güncel tutabilmek ve Telegram gibi rakiplerle rekabet edebilmek için uygulamasına yenilikler sunmaya devam ediyor. Bunun bir örneği bugün yaşandı. WhatsApp, uygulamasına getirdiği yeni özellikleri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

WHATSAPP UYGULAMASINA GELEN YENİLİKLER

WhatsApp Twitter'dan yaptığı açıklama ile WhatsApp uygulamasına gelen yenilikleri teker teker açıkladı. WhatsApp'ın açıklamasına göre, WhatsApp Beta sürümlerinde gördüğümüz ancak WhatsApp'ın daha sonra kaldırdığı hareketli sticker'lar özelliği artık tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, sadece fotoğraflı sticker'lar değil, hareketli sticker'larla da uygulamada keyifli ve eğlenceli anlar geçirebilecekler. WhatsApp'ın dediğine göre görüntülü grup konuşmaları da güncelleme ile geliştirilmiş durumda.

TELEFON NUMARASI YERİNE QR KOD

Bunun dışında WhatsApp kullanıcıları QR kod desteği ile birlikte telefon numaralarını paylaşmaksızın başka biriyle hemen sohbet etmeye başlayabilecek. Bunun için yapılması gereken ise tıpkı Snapchat'te olduğu gibi kişiye özel olarak oluşturulan QR kodu telefonun kamerasıyla okutmak. Bunun ardından telefon numarasına gerek kalmadan Whatsapp sohbetlerine katılmanız mümkün olacak.

WHATSAPP WEB KARANLIK TARAFA GEÇTİ

WhatsApp Web de WhatApp'ın son güncellemesi ile karanlık tema güncellemesi aldı. WhatsApp Web, bundan böyle karanlık mod seçeneği sunacak. Böylece masaüstünden WhatsApp kullanmak isteyenler gözlerini yormadan WhatsApp kullanabilecekler.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NASIL İNDİRİLİR?

WhatsApp'ın paylaşımına göre akıllı telefonlarda kullanılmayan KaiOS işletim sistemindeki WhatsApp uygulaması da bir iyileştirme güncellemesi almış durumda. WhatApp'ın yeni güncellemesini iOS için App Store'dan, Android için Google Play'dan indirebilirsiniz. Ancak WhatApp'ın açıklamasına göre güncellemenin birkaç hafta içerisinde sunulacağını belirtelim. Yani biraz daha beklememiz gerekecek.

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