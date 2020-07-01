WhatsApp 'hareketli' özellikler ile güncelleniyor!

WhatsApp uygulamasını güncel tutabilmek ve Telegram gibi rakiplerle rekabet edebilmek için uygulamasına yenilikler sunmaya devam ediyor. Bunun bir örneği bugün yaşandı. WhatsApp, uygulamasına getirdiği yeni özellikleri Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

WHATSAPP UYGULAMASINA GELEN YENİLİKLER

WhatsApp Twitter'dan yaptığı açıklama ile WhatsApp uygulamasına gelen yenilikleri teker teker açıkladı. WhatsApp'ın açıklamasına göre, WhatsApp Beta sürümlerinde gördüğümüz ancak WhatsApp'ın daha sonra kaldırdığı hareketli sticker'lar özelliği artık tüm kullanıcıların kullanımına açılacak. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar, sadece fotoğraflı sticker'lar değil, hareketli sticker'larla da uygulamada keyifli ve eğlenceli anlar geçirebilecekler. WhatsApp'ın dediğine göre görüntülü grup konuşmaları da güncelleme ile geliştirilmiş durumda.

TELEFON NUMARASI YERİNE QR KOD

Bunun dışında WhatsApp kullanıcıları QR kod desteği ile birlikte telefon numaralarını paylaşmaksızın başka biriyle hemen sohbet etmeye başlayabilecek. Bunun için yapılması gereken ise tıpkı Snapchat'te olduğu gibi kişiye özel olarak oluşturulan QR kodu telefonun kamerasıyla okutmak. Bunun ardından telefon numarasına gerek kalmadan Whatsapp sohbetlerine katılmanız mümkün olacak.