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  4. WhatsApp mesajıyla duyurdu! Eren Erdem görevinden ayrıldı

WhatsApp mesajıyla duyurdu! Eren Erdem görevinden ayrıldı

06.11.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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CHP'de Özgür Özel'in Genel Başkan olmasının ardından ilk istifa haberi geldi. CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Eren Erdem görevinden ayrıldığını belirtti. Erdem istifa haberini gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajla duyurdu.

WhatsApp mesajıyla duyurdu! Eren Erdem görevinden ayrıldı

CHP'de yaşanan Genel Başkanı değişimi sonrasında CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden ayrıldığını duyurdu.

EREN ERDEM AYRILIĞINI WHATSAPP MESAJIYLA DUYURDU

T24'ün haberine göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" ifadelerini kullandı.

'ODASINI BOŞALTTI' İDDİASI

Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edildi.

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Eren Erdem CHP

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