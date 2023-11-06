WhatsApp mesajıyla duyurdu! Eren Erdem görevinden ayrıldı

CHP'de yaşanan Genel Başkanı değişimi sonrasında CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem görevinden ayrıldığını duyurdu.
T24'ün haberine göre, Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" ifadelerini kullandı.
Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı iddia edildi.