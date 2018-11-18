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WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye güzel haber geldi. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakın zamanda Snapchat'in en önemli özelliklerinden birine kavuşacak ve bir süre sonra silinen mesajlar özelliği ile yine çok konuşulacak.

WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

Milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'te yer alan özelliğe kavuşuyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Snapchat ile hayatımıza giren bir süre sonra silinen mesajlar özelliği WhatsApp'a da geliyor.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

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Anahtar Kelimeler:
Whatsapp Snapchat mesaj teknoloji

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
viber ' de var zaten
kısacası whatsapıın da cılkı çıktı sayılır :) bugün yarın onuda silip başka sabit sade bir uygulamya geçiş yaparz :)
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