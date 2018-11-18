WhatsApp Snapchat'in bir süre sonra silinen mesajlar özelliğine kavuşuyor!

Milyonlarca kişi tarafından kullanılmakta olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Snapchat'te yer alan özelliğe kavuşuyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Snapchat ile hayatımıza giren bir süre sonra silinen mesajlar özelliği WhatsApp'a da geliyor.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, henüz geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

