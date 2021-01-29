Whatsapp sohbet geçmişi Telegram'a nasıl taşınır?

Telegram, kısa süre önce yayınladığı 7.4.1 sürümü ile birlikte WhatsApp’tan Telegram’a geçişi son derece kolaylaştıran bir özellik duyurdu. Artık kullanıcılar, WhatsApp’taki herhangi bir sohbete ait geçmiş mesajları yalnızca birkaç adımda Telegram sohbete taşıyabilir. İşlem her sohbet için tek tek yapıldığından bazı kullanıcılar için zaman alabilir. Peki Whatsapp sohbet geçmişi nasıl taşınır? Aşağıdaki adımları izleyerek dilediğiniz sohbeti Telegram’a taşıyabilirsiniz.
Dilediğiniz sohbeti kaybetmeden bir kaç basit adımla aktarmak Telegram’a göçü epey artıracak gibi görünüyor. Bununla birlikte sohbet geçmişi aktarma özelliğini şu an için yalnızca iOS uygulamasında kullanabilirsiniz. Ancak gelecek güncelleme ile özelliğe Android uygulaması üzerinden de erişebilirsiniz.
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