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  4. WhatsApp'taki yazışmaları polisi bile şaşırttı! 'Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?'

WhatsApp'taki yazışmaları polisi bile şaşırttı! 'Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?'

24.11.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da motosiklet sahiplerinin kabusu olan bir hırsızlık şebekesi deşifre edildi. Tamirhane görünümlü depoya baskın düzenlenirken depoda farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirildi. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların WhatsApp'taki 'Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?' şifresi polisi bile şaşırttı.

WhatsApp'taki yazışmaları polisi bile şaşırttı! 'Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?'

Bursa'da 3 ilçede yaşanan motosiklet hırsızlıkları sonucu ekipler harekete geçti. Tamirhane görünümlü depoya yapılan baskında farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirildi. Hırsızların konuşmalarındaki şifresi polisi bile şaşırttı. Yazışmalarda hırsızların "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" diye yazdığı ortaya çıktı.

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TAMİRHANE GÖRÜNÜMLÜ DEPO

Merkez Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde çalınan motosikletlerin merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tamirhane görünümlü depoya götürüldüğünü tespit etti.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, tamirhane görünümlü depoya yaptığı baskında farklı renk ve modellerde 7 adet motosiklet, 3 adet motosiklet ön göğsü, motosiklet şasi numaralarını silmek için kullanılan 2 adet spiral makine ve kask ele geçirdi. Olayla ilgili U.O. (27) gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Olaylara karışan ve deşifre edilen diğer zanlıların yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

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