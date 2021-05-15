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Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

15.05.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'tan sözleşmeyle ilgili açıklama geldi.

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili WhatsApp'tan açıklama yapıldı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili açıklama geldi.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA

WhatsApp’ın açıklamasında “Takvimi kontrol ettik, kahvemizi koyduk. Tamam, haydi başlayalım. Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETMEYENLERE NE OLACAK?

Kısmen evet. Kullanıcılara 120 gün içinde verilerini silmesi için süre tanınacak. Hesapları aktif değil pasif kaldığı takdirde de 120’inci günün sonunda hesap bilgileri silinecek. Whatsapp tarafından toplanan bazı verilerin Facebook ile paylaşılacak olması Türk Hukuk sistemi açısından 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile mevzuata giren “kişisel veri” kavramına işaret ediyor.

KVKK’nin amacı, “[…] kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” olarak tanımlanmıştır. Whatsapp tarafından yapılan güncellemeye istinaden KVKK ile öngörülen bazı esasları özetlemekte fayda vardır.

KVKK’nin 5. maddesine göre; kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin açık rızasının bulunması gerektiği, 8. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamayacağı ve 9. maddesinin 1. fıkrasında kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamayacağı düzenlemeleri yer almaktadır.

KVKK’nin 3. maddesinde ise, açık rızanın tanımına yer verilmiştir. Açık rızanın varlığından bahsedebilmek için KVKK’de yer alan tanım kapsamında açık rızanın, belirli bir konuya ilişkin olması, rızanın bilgilendirmeye dayanması, özgür iradeyle açıklanması gerekmektedir.

Bu noktada değerlendirildiğinde özgür iradeyle açıklaması önemli hale geliyor. Zira kullanıcılarını açık rızasının alınması bir ürün veya hizmetin sunulmasının ya da ürün veya hizmetten yararlandırılmasının ön şartı olarak ileri sürülmemelidir. Dolayısıyla, Whatsapp’ın gönderdiği sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların Whatsapp’ı kullanmaya devam edemeyeceği, hesaplarının silineceği tek taraflı olarak dikte edilmektedir.

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