WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp güncellenen gizlilik sözleşmesi ile sosyal medyada büyük tepkilerin hedefi oldu. Birçok kişi WhatsApp'ı bırakarak Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bu durumun üzerinde WhatsApp güncellenen ve 8 Şubat'a kadar WhatsApp kullanıcıları tarafından onaylanması gereken gizlilik sözleşmesi için yeni bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

WhatsApp yaptığı açıklamada WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek olmalarını kolaylaştırmak istediklerini belirterek, ''Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.