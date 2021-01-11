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WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

11.01.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp tartışmalara yol açan ve 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama yayınladı. WhatsApp yayınladığı açıklamada ''Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor." ifadesine yer verdi.

WhatsApp güncellenen gizlilik sözleşmesi ile sosyal medyada büyük tepkilerin hedefi oldu. Birçok kişi WhatsApp'ı bırakarak Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bu durumun üzerinde WhatsApp güncellenen ve 8 Şubat'a kadar WhatsApp kullanıcıları tarafından onaylanması gereken gizlilik sözleşmesi için yeni bir açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA

WhatsApp yaptığı açıklamada WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek olmalarını kolaylaştırmak istediklerini belirterek, ''Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

WhatsApp ayrıca son güncellemenin ne anlama geldiği ile alakalı WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart'ın açıklamalarından bir soru cevap listesi de paylaştı. İşte WhatsApp'ın paylaştığı bilgiler:

BU GÜNCELLEME WHATSAPP'IN FACEBOOK İLE OLAN İLİŞKİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

  • Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
  • WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.

FACEBOOK'UN BU GÜNCELLEME İLE WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞİMİ OLACAK MI?

  • WhatsApp üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle yaptığınız görüşmeler ve mesajlaşmalar, uçtan uca şifreleme ile korunur.
  • Uçtan uca şifreleme, yolladığınız fotoğrafın, ses kaydının, videonun ya da mesajın sadece sizin tarafınızdan ve konuştuğunuz kişi tarafından okunduğunu/dinlendiğini garanti eder.
  • Üçüncü şahıslar, WhatsApp ya da Facebook bile, bu içerikleri göremez.

  • Bunun sebebi, uçtan uca şifreleme sayesinde mesajlarınızın bir kilitle güvence altına alınmasıdır ve sadece alıcı ve siz bu kilidi açıp okuma yetisine sahipsinizdir.

    BU GÜNCELLEME TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

  • Tüm kullanıcılar için olduğu gibi, Türkiye’deki kullanıcılar da yukarıda da belirtilen aynı gizlilik, uçtan uca şifreleme ve güvenlik özellikleriyle korunmaya devam ediyor.

WHATSAPP'IN BU GÜNCELLEMEDEKİ AMACI NEDİR?

  • Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor.
  • Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.
  • Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.
  • Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.
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8 ŞUBAT'TA NE OLACAK?

  • Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
  • WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.
  • WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 31 yorum
Avrupa Birliği ülkelerinde bu sözleşmeyi neden uygulamıyorsun....?
Tamamen yerli bir uygulamaya gecilmeli guven sarsildi
yerli uygulamalarin guvenlik acigi daha fazla. anlamadan dinlemeden millet gaza gelmis bir seyler yapmaya calisiyor. sen whatsapi silsen ne olur silmesen ne. milyarlarca insan kullaniyor.
nolduu geri vitesmi yaptınız tek olduğunuzu alternatifinizin olmadığını düşündünüz dimi

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