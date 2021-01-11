WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp güncellenen gizlilik sözleşmesi ile sosyal medyada büyük tepkilerin hedefi oldu. Birçok kişi WhatsApp'ı bırakarak Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçiş yaptı. Bu durumun üzerinde WhatsApp güncellenen ve 8 Şubat'a kadar WhatsApp kullanıcıları tarafından onaylanması gereken gizlilik sözleşmesi için yeni bir açıklama yaptı.
İŞTE O AÇIKLAMA
WhatsApp yaptığı açıklamada WhatsApp olarak insanların uygulama üzerinden alışveriş yapmalarını ve işletmelerden destek olmalarını kolaylaştırmak istediklerini belirterek, ''Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına, gizlilik politikamızı güncelliyoruz. Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler. Bu güncelleme, WhatsApp’ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak nasıl iletişim kurduğunu etkilemiyor. Gelecek ay boyunca kullanıcılarımızın gözden geçirmelerine süre tanımak adına yeni politikamızı şimdiden WhatsApp aracılığıyla paylaşıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
WhatsApp ayrıca son güncellemenin ne anlama geldiği ile alakalı WhatsApp Yöneticisi Will Cathcart'ın açıklamalarından bir soru cevap listesi de paylaştı. İşte WhatsApp'ın paylaştığı bilgiler:
BU GÜNCELLEME WHATSAPP'IN FACEBOOK İLE OLAN İLİŞKİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?
- Bu güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar insanların arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
- WhatsApp olarak insanların gizliliğini korumaya büyük önem veriyor ve gizlilik politikalarını kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz. Bir ay boyunca yeni politikayı gözden geçirmeleri için süre tanımak adına kullanıcılarımızla WhatsApp üzerinden bu değişiklikler hakkında doğrudan iletişim kuruyoruz.
FACEBOOK'UN BU GÜNCELLEME İLE WHATSAPP MESAJLARINA ERİŞİMİ OLACAK MI?
WHATSAPP'IN BU GÜNCELLEMEDEKİ AMACI NEDİR?
- Çoğu insan WhatsApp'ı arkadaşlarıyla ve ailesiyle sohbet etmek için kullanırken, giderek daha fazla insan WhatsApp aracılığıyla işletmelere de ulaşıyor.
- Şeffaflığı daha da artırmak ve işletmelerin WhatsApp üzerinden müşterileriyle iletişimlerine yardımcı olmak adına gizlilik politikamızı güncelliyoruz.
- Bu sayede, işletmeler ana şirketimiz Facebook üzerinden güvenli hosting hizmeti alma seçeneğine sahip olabilecekler.
- Bununla birlikte, WhatsApp üzerinden işletmelerle mesajlaşmayı ya da iletişim kurmayı tercih etmeyen kişiler bu değişiklikten etkilenmeyecek.
8 ŞUBAT'TA NE OLACAK?
- Güncelleme, WhatsApp'ın Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor ve insanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar arkadaşlarıyla veya aileleriyle özel olarak kurduğu iletişimi etkilemiyor.
- WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların, yeni hizmet şartlarını 8 Şubat'a kadar kabul etmeleri gerekiyor.
- WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek isteyen tüm kullanıcıların güncel hizmet koşullarını onaylayarak kullanımlarına devam etmeleri mümkün olacaktır.
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