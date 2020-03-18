WhatsApp'tan önemli adım: Koronavirüs için internet sitesi hazırladı

WhatsApp bu satırlarda hep iOS ve Android uygulamalarına getirdiği yeniliklerle yer aldı. Fakat WhatsApp'ın bu kez haber konusu olması, ne herhangi bir yenilik ne de uygulamayla alakalı başka herhangi bir şey. WhatsApp'ın haberimize konu olma sebebi, onun koronavirüs için attığı çok önemli adım.

WHATSAPP KORONAVİRÜS İÇİN HAREKETE GEÇTİ

WhatsApp, koronavirüs için bir internet sitesi hazırladı. WhatsApp'ın koronavirüs sitesi, aktarılan bilgilere göre Birleşmiş Milletler, UNICEF ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) iş birliği sonucu hayata geçirilmiş durumda. Bu iş birliğini bir sonucu olarak söz konusu sitede bu üç önemli kurumun son açıklamaları, koronavirüs hakkında bu üç kurumdan gelen resmi bilgiler yayınlanıyor. Bunun dışında salgının daha da ciddi bir hale gelmesi durumunda WhatsApp'ın iletişim kurmak için nasıl kullanılacağına dair de kullanıcılara yol gösteren bir bölüm de sitede yer alıyor.

'WHATSAPP HAYAT KURTARAN ÇALIŞMALARI HER ZAMAN DESTEKLEYECEK'

WhatsApp konu ile alakalı açıklama yapmayı eksik etmedi. Sosyal medya uygulamasının başkanı Will Cathcart, koronavirüs ile alakalı kullanımı kolay bir bilgilendirici kaynak oluşturabilmek için böylesine bir internet sitesi geliştirdiklerini söyleyerek, WhatsApp'ın hayat kurtaran çalışmaları her zaman destekleyeceğini ve bu süreçte dünya çapındaki sağlık yetkilileri ile ortak çalışmalar yapacaklarını ifade etti.