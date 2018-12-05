WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Çin Başbakanı ile yaptığı görüşmenin tamamlanmasını beklerken WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım.

“Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir…”

AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelinmiş.

"Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlıklı yazısında Sarıkaya, İstanbul'un üç bölgesi için alınan sürpriz kararı köşesine taşıdı. Sarıkaya, aldığı duyumu "WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım. Sonunda beklediğin yanıt geldi…" sözleri ile aktardı.

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın ne şekilde gerçekleşeceği merak edilirken bununla ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sonunda beklediğin yanıt geldi…

AK Parti’nin devrettiği büyükşehirler belli; MHP’nin elinde olan Adana, Manisa ve Mersin…

Bu illerin ilçelerinde uygulanacak model de bir süre önce karara bağlanmıştı…

KİM ÖNDE İSE ONUNLA



Bu mutabakatın devamında uzlaşmışlar…

Buna göre ilçe geçen seçim ittifaktan biri tarafından alınan yerde yine aynı parti aday çıkaracak.

İlçe eğer öteki partilerden birinin elindeyse, geçen seçim o seçim bölgesinde ittifak partilerinden kim önde çıktıysa onunla seçime girilecek, diğeri aday göstermeyecek.

Örneğin Adana Büyükşehir mevcut da elinde olduğu için MHP’ye bırakılacak, AK Parti aday çıkarmayacak.

Şu an CHP’de olan Seyhan ilçesinde geçen seçim ikinci AK Parti çıktığı için MHP bu ilçede aday göstermeyecek.

Benzer şekilde CHP’nin elinde olan Çukurova’da da MHP ikinci parti olduğu için bu bölgede de AK Parti aday çıkarmayacak…

Mersin’de büyükşehirle birlikte 7 ilçe ile Manisa’da da yine büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan 6 ilçede AK Parti aday göstermeyecek.

İSTANBUL’DAN ÜÇ İLÇE



Aradan geçen bir haftada yapılan görüşmelerde AK Parti ile MHP’nin karşılıklı jestleri devam etmiş.