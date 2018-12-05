WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın ne şekilde gerçekleşeceği merak edilirken bununla ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlıklı yazısında Sarıkaya, İstanbul'un üç bölgesi için alınan sürpriz kararı köşesine taşıdı. Sarıkaya, aldığı duyumu "WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım. Sonunda beklediğin yanıt geldi…" sözleri ile aktardı.
Sarıkaya'nın yazısı şöyle:
AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelinmiş.
Baştan varılan mutabakat gereği zaten MHP’nin elinde bulunan büyükşehirlerden AK Parti’nin aday çıkarmaması kararı alınmıştı…
Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası görüşmelerin 30 büyükşehir üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.
“Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir…”
TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Çin Başbakanı ile yaptığı görüşmenin tamamlanmasını beklerken WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım.
Sonunda beklediğin yanıt geldi…
AK Parti’nin devrettiği büyükşehirler belli; MHP’nin elinde olan Adana, Manisa ve Mersin…
Bu illerin ilçelerinde uygulanacak model de bir süre önce karara bağlanmıştı…
KİM ÖNDE İSE ONUNLA
Bu mutabakatın devamında uzlaşmışlar…
Buna göre ilçe geçen seçim ittifaktan biri tarafından alınan yerde yine aynı parti aday çıkaracak.
İlçe eğer öteki partilerden birinin elindeyse, geçen seçim o seçim bölgesinde ittifak partilerinden kim önde çıktıysa onunla seçime girilecek, diğeri aday göstermeyecek.
Örneğin Adana Büyükşehir mevcut da elinde olduğu için MHP’ye bırakılacak, AK Parti aday çıkarmayacak.
Şu an CHP’de olan Seyhan ilçesinde geçen seçim ikinci AK Parti çıktığı için MHP bu ilçede aday göstermeyecek.
Benzer şekilde CHP’nin elinde olan Çukurova’da da MHP ikinci parti olduğu için bu bölgede de AK Parti aday çıkarmayacak…
Mersin’de büyükşehirle birlikte 7 ilçe ile Manisa’da da yine büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan 6 ilçede AK Parti aday göstermeyecek.
İSTANBUL’DAN ÜÇ İLÇE
Aradan geçen bir haftada yapılan görüşmelerde AK Parti ile MHP’nin karşılıklı jestleri devam etmiş.
MHP’ye bununla birlikte diğer büyükşehirlerin bölgelerinden birer ilçenin bırakılması yönünde eğilim belirmiş.
İttifak görüşmelerindeki sürece vakıf siyasinin aktardığına göre, örneğin İstanbul’un üç bölgesinden birer ilçe MHP’ye bırakılacak.
AK Parti bölgelerin her birinden birer ilçede belediye başkan adayı göstermeyecek.
İstanbul’da birinci bölgede 15, ikinci bölgede 13, üçüncü bölgede ise 14 ilçe bulunuyor.
Bu üç bölgedeki ilçelerden birinde AK Parti aday çıkarmayacak.
Benzer şekilde yine üç bölgeden oluşan Ankara’da da her bir bölgeden birer olmak üzere üç ilçede MHP çıkaracak AK Parti göstermeyecek.
ANKARA’DA BİR TANE DAHA
Ancak Ankara’da zaten Polatlı ve Etimesgut’ta geçen seçim MHP kazanmıştı, MHP lideri Bahçeli de bir süre önce buralardaki adaylarını ilan etmişti.
Polatlı birinci, Etimesgut ise üçüncü bölgede bulunuyor.
Eğer plan bu şekilde işleyecek ise MHP’ye ikinci bölgede yer alan; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar ilçelerinden birinden aday göstermesi istenecek.
AK Parti 2’nci bölgedeki o ilçede aday çıkarmayacak.
İZMİR VE BURSA’DA İKİŞER
Benzer şekilde iki bölgeli İzmir ve Bursa’da da 2 ilçede MHP aday gösterecek.
Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa gibi tek seçim bölgeli büyükşehirlerde de MHP’ye ağırlığı yüksek bir ilçenin bırakılmasının söz konusu olabileceği belirtti...
Örnek vermesini istediğimde de konuya vakıf siyasi önce, “Karara bağlandı mı bilmiyorum” diyerek altını özenle çizdi.
Sadece örnekleme yapmak için söylediğini belirtti ve “Mesela Antalya bir bölgeden oluşuyor; Alanya ile merkezden bir ilçe MHP’ye bırakılabilir” dedi.
Benzer şekilde, “Aydın Büyükşehir’de MHP çıkarmaz AK Parti’ye bırakabilir; Nazilli’de de başkanlık zaten MHP’de; orası yine bırakılır” açıklamasında bulundu.
Hatta buna bir ilçenin daha eklenebileceğini söyledi.
Müzakerelerin iyi yürüdüğünü, herhangi bir aksaklığı olmadığının da altını çizdi, “Karar liderlerin açıklamasına kaldı” diyerek de noktayı koydu…
Bize de aktarması kaldı…
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