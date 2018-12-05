HABER

WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

SEÇİM HABERLERİ  | 05.12.2018 08:38 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim ittifakıyla ilgili olarak dikkat çeken iddialar öne sürüldü. Buna göre, iki parti arasında üzerinde mutabık kalınan iller belli oldu. Ayrıca, ittifakta bir İstanbul sürprizi de var.

WhatsApp üzerinden beklediğim yanıt geldi diyerek duyurdu: İstanbul sürprizi

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın ne şekilde gerçekleşeceği merak edilirken bununla ilgili olarak Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlıklı yazısında Sarıkaya, İstanbul'un üç bölgesi için alınan sürpriz kararı köşesine taşıdı. Sarıkaya, aldığı duyumu "WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım. Sonunda beklediğin yanıt geldi…" sözleri ile aktardı.

Sarıkaya'nın yazısı şöyle:

AK Parti ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelinmiş.

Baştan varılan mutabakat gereği zaten MHP’nin elinde bulunan büyükşehirlerden AK Parti’nin aday çıkarmaması kararı alınmıştı…

Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası görüşmelerin 30 büyükşehir üzerinden yürütüldüğünü açıkladı.

“Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir…”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Çin Başbakanı ile yaptığı görüşmenin tamamlanmasını beklerken WhatsApp üzerinden Türkiye ile yazışmaya başlayıp, “akıllıca yolun ne olduğunu” sorgulamaya başladım.

Sonunda beklediğin yanıt geldi…

AK Parti’nin devrettiği büyükşehirler belli; MHP’nin elinde olan Adana, Manisa ve Mersin…

Bu illerin ilçelerinde uygulanacak model de bir süre önce karara bağlanmıştı…

KİM ÖNDE İSE ONUNLA

Bu mutabakatın devamında uzlaşmışlar…

Buna göre ilçe geçen seçim ittifaktan biri tarafından alınan yerde yine aynı parti aday çıkaracak.

İlçe eğer öteki partilerden birinin elindeyse, geçen seçim o seçim bölgesinde ittifak partilerinden kim önde çıktıysa onunla seçime girilecek, diğeri aday göstermeyecek.

Örneğin Adana Büyükşehir mevcut da elinde olduğu için MHP’ye bırakılacak, AK Parti aday çıkarmayacak.

Şu an CHP’de olan Seyhan ilçesinde geçen seçim ikinci AK Parti çıktığı için MHP bu ilçede aday göstermeyecek.

Benzer şekilde CHP’nin elinde olan Çukurova’da da MHP ikinci parti olduğu için bu bölgede de AK Parti aday çıkarmayacak…

Mersin’de büyükşehirle birlikte 7 ilçe ile Manisa’da da yine büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan 6 ilçede AK Parti aday göstermeyecek.

İSTANBUL’DAN ÜÇ İLÇE

Aradan geçen bir haftada yapılan görüşmelerde AK Parti ile MHP’nin karşılıklı jestleri devam etmiş.

MHP’ye bununla birlikte diğer büyükşehirlerin bölgelerinden birer ilçenin bırakılması yönünde eğilim belirmiş.

İttifak görüşmelerindeki sürece vakıf siyasinin aktardığına göre, örneğin İstanbul’un üç bölgesinden birer ilçe MHP’ye bırakılacak.

AK Parti bölgelerin her birinden birer ilçede belediye başkan adayı göstermeyecek.

İstanbul’da birinci bölgede 15, ikinci bölgede 13, üçüncü bölgede ise 14 ilçe bulunuyor.

Bu üç bölgedeki ilçelerden birinde AK Parti aday çıkarmayacak.

Benzer şekilde yine üç bölgeden oluşan Ankara’da da her bir bölgeden birer olmak üzere üç ilçede MHP çıkaracak AK Parti göstermeyecek.

ANKARA’DA BİR TANE DAHA

Ancak Ankara’da zaten Polatlı ve Etimesgut’ta geçen seçim MHP kazanmıştı, MHP lideri Bahçeli de bir süre önce buralardaki adaylarını ilan etmişti.

Polatlı birinci, Etimesgut ise üçüncü bölgede bulunuyor.

Eğer plan bu şekilde işleyecek ise MHP’ye ikinci bölgede yer alan; Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar ilçelerinden birinden aday göstermesi istenecek.

AK Parti 2’nci bölgedeki o ilçede aday çıkarmayacak.

İZMİR VE BURSA’DA İKİŞER

Benzer şekilde iki bölgeli İzmir ve Bursa’da da 2 ilçede MHP aday gösterecek.

Antalya, Aydın, Balıkesir, Hatay, Kayseri, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Gaziantep, Şanlıurfa gibi tek seçim bölgeli büyükşehirlerde de MHP’ye ağırlığı yüksek bir ilçenin bırakılmasının söz konusu olabileceği belirtti...

Örnek vermesini istediğimde de konuya vakıf siyasi önce, “Karara bağlandı mı bilmiyorum” diyerek altını özenle çizdi.

Sadece örnekleme yapmak için söylediğini belirtti ve “Mesela Antalya bir bölgeden oluşuyor; Alanya ile merkezden bir ilçe MHP’ye bırakılabilir” dedi.

Benzer şekilde, “Aydın Büyükşehir’de MHP çıkarmaz AK Parti’ye bırakabilir; Nazilli’de de başkanlık zaten MHP’de; orası yine bırakılır” açıklamasında bulundu.

Hatta buna bir ilçenin daha eklenebileceğini söyledi.

Müzakerelerin iyi yürüdüğünü, herhangi bir aksaklığı olmadığının da altını çizdi, “Karar liderlerin açıklamasına kaldı” diyerek de noktayı koydu…

Bize de aktarması kaldı…

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!
Olay kulis: İstanbul'da aday çıkarmayabilir!Olay kulis: İstanbul'da aday çıkarmayabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti - MHP ittifakı İstanbul adayı cumhur ittifakı seçim 2019 yerel seçim

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Haluk Levent sözünü tuttu! Yardımsever ailenin evine gidip kahvaltı hazırladı

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'da olay yaratacak seçim anketi iddiası!

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Abdullah Gül'ün referansı ile Kılıçdaroğlu'na giden ismi açıkladı

İstanbul için 'Abdullah Gül' bombası! Tansiyon yükselecek

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Anket sonuçları tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Türkiye siyasi tarihinin kara lekelerindensin Me-Ha-Pe
mehakape= akapekaka! neden mi? hatırlayın çözüm sürecini akapekaka kimle iş tuttu kimle müzakere yaptı kimle toplantılar yaptı kimlerle görüştü.. ne çabuk unutuldu şimdide mehakepe oldu vatan sever yerli milli karşı çıkanlar itiraz edenler eleştirenler oldu pkk lı fetocu.. ayrıca feto demişken kim 15 sene boyunca devleti ve bütün devlet mercilerini mevkilerini feto ya teslim ettiği? babam mı yoksa..
"Akparti Adayları belirlerken MHP li isimlere agırlık vermeli akdi halde az farkla kazandığı bir çok Belediyeyi bbukez CHP ye kaptırır"deyişimizin üzerinden üç ay geçti bir süreliğine Reis i yanılttı yine çevresi hatta MHP yerelde ipleri attığında ; Reis "siz bilirsiniz" demişti
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

AK Parti ve MHP ittifakının 30 büyükşehirdeki oy oranı!

Ankara'yı hareketlendirecek kulis: İYİ Parti İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

Olay kulis: İstanbul'da aday çıkarmayabilir!

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Canlı yayında 'AK Parti adayları' diye isim isim açıkladı

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Gündemi sarsacak iddia: İstifa ettirip yerine onu getirecekler!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki tüm CHP ilçe belediye başkanları ile görüşüp destek istedi

İlçe belediye başkanları ile görüşüp destek istedi! Bu sabah...

Meral Akşener, 5 ilin belediye başkan adayını daha açıkladı

5 ilin belediye başkan adayını daha açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.