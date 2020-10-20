WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!

Görüntülü ve sesli görüşme uygulamalarının değeri koronavirüs nedeniyle arttı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde özellikle Zoom gibi uygulamalar, kullanıcı sayısında artış yaşadı. Bu durum, birçok uygulamayı da sesli ve görüntülü arama özelliği geliştirmek için harekete geçirdi. Örneğin Facebook, Messenger Rooms'u kullanıcılarına sunarak insanların toplantı yapabileceği bir uygulama sundu. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp ise mobil uygulamasında önce görüntü görüşme kişi sınırını 8'e çıkarttı daha sonra ise Messenger Rooms platformuna entegre oldu. Fakat WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama desteği sunması beklenen bir uygulaması daha vardı; O da WhatsApp Web'in ta kendisiydi.

WHATSAPP WEB SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DESTEĞİ ALIYOR

WhatsApp Web 2.2043.7 sürümünde, WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama desteği sunacağı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp'a PC'den giren WhatsApp kullanıcıları, tıpkı mobil uygulamadan olduğu gibi bilgisayarlarından da görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecek. Peki görüşmeler nasıl gerçekleştirilecek?