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WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.10.2020 15:38 | Son Güncelleme

WhatsApp Web, WhatsApp tarafından güncellenmeye devam ediyor. WhatsApp'ın WhatsApp PC sürümü WhatsApp Web için yayınladığı son sürüme göre WhatsApp Web, sesli ve görüntülü arama özelliğini tıpkı Zoom uygulaması gibi bilgisayarlara getirecek.

WhatsApp Web yeni özelliği ile Zoom'a rakip olabilir!

Görüntülü ve sesli görüşme uygulamalarının değeri koronavirüs nedeniyle arttı. Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitimin devam ettiği günümüzde özellikle Zoom gibi uygulamalar, kullanıcı sayısında artış yaşadı. Bu durum, birçok uygulamayı da sesli ve görüntülü arama özelliği geliştirmek için harekete geçirdi. Örneğin Facebook, Messenger Rooms'u kullanıcılarına sunarak insanların toplantı yapabileceği bir uygulama sundu. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp ise mobil uygulamasında önce görüntü görüşme kişi sınırını 8'e çıkarttı daha sonra ise Messenger Rooms platformuna entegre oldu. Fakat WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama desteği sunması beklenen bir uygulaması daha vardı; O da WhatsApp Web'in ta kendisiydi.

WHATSAPP WEB SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DESTEĞİ ALIYOR

WhatsApp Web 2.2043.7 sürümünde, WhatsApp'ın sesli ve görüntülü arama desteği sunacağı keşfedildi. WABetaInfo'nun aktardığı bilgilere göre WhatsApp'a PC'den giren WhatsApp kullanıcıları, tıpkı mobil uygulamadan olduğu gibi bilgisayarlarından da görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilecek. Peki görüşmeler nasıl gerçekleştirilecek?

WhatsApp Web görüntülü arama-2

PC için WhatsApp'ta kullanıcılar tıpkı mobil uygulamalarında olduğu gibi sol üstte yer alan arama veya kamera ikonuna tıklayarak sesli veya görüntülü arama başlatabilecek. Daha sonra ek bir pencere açılacak ve bu pencere tamamen görüşmeye ayrılacak. Bir görüşme isteği geldiğinde de yine böyle bir ek pencere açılacak ve kullanıcılar aramaları yanıtlayabilecek.

WhatsApp Web görüntülü arama

WHATSAPP WEB GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ÖZELLİĞİ NE ZAMAN GELECEK?

WhatsApp Web görüntülü arama özelliğinin ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak iddialar, bu özelliğin birkaç hafta içerisinde WhatsApp'a ekleneceği yönünde. Böylece WhatsApp kullanıcıları, PC üzerinden toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirebilecek.

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