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WhatsApp, yine bir dizi yeni özellik test ediyor

16.03.2021 09:24 | Son Güncelleme:
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WhatsApp, yine bir dizi yeni özellik test ediyor

Uygulamanın test ettiği en son özellik, WhatsApp sesli mesajların oynatma hızını değiştirme yeteneği olacak. Diğer birçok özellik gibi bu özellik de hala geliştirilme aşamasında. WhatsApp henüz gelecek özellikleri hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

WABetaInfo’ya göre WhatsApp, sesli mesajların oynatma hızını değiştiren bir test aşamasında. “WhatsApp nihayet sesli mesajların çalma hızını değiştirme seçeneğini test ediyor. Bu özellik geliştirme aşamasında ve ileride iOS ve Android için bir güncellemede kullanıma sunulacak. ”WhatsApp özellik izleyicisi henüz özelliğin herhangi bir ekran görüntüsünü paylaşmadığı için özellik beta sürümünde görünmedi.” WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı özellik Telegram’da zaten mevcut. Telegram uygulaması size sesli mesajı hızlandırma seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, sesli mesajları dinlerken zaman kazanmak için hızı “2X” e kadar artırabiliyorlar. Özelliğin ne kadar yararlı veya zaman kazandırıcı olduğu ortada. Gizlilik sözleşmesi tartışmaları nedeniyle kullanıcılarını Telegram’a kaybeden WhatsApp bu Telegram benzeri özelliği yakında kullanıma sunabilir.

WHATSAPP'A 'DESTEK' ÖZELLİĞİ GELİYOR

Bunun dışında WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinden sorunları bildirmesine olanak tanıyan yeni destek özelliğini test etti. WABetaInfo'nun raporuna göre, WhatsApp, kullanıcıların hataları sohbet kutusunu kullanarak doğrudan WhatsApp’a bildirmesine olanak tanıyan Destek Sohbet Konularını test ediyor. Bu özellik, gelecekteki iOS ve Android güncellemelerinde kullanıma sunulacak. Özellik, kullanıcıların WhatsApp desteği ile sohbet etmesine izin verecek. WhatsApp, kullanıcı tarafından bildirilen sorunu çözebildiğinde sohbet penceresi kapatılacak. Özellik şu anda geliştirilmekte ve gelecekteki güncellemelerde kullanıma sunulabilir.

WhatsApp, sohbet yedeklemelerinizi davetsiz misafirlerden korumak için de çalışıyor. WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, herhangi bir üçüncü kişinin, bir kullanıcının Google Drive veya iCloud gibi üçüncü taraf bulut platformlarında yedeklenen WhatsApp sohbetlerine girmesini imkansız hale getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya whatsapp
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