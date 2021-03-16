WhatsApp, yine bir dizi yeni özellik test ediyor

WABetaInfo’ya göre WhatsApp, sesli mesajların oynatma hızını değiştiren bir test aşamasında. “WhatsApp nihayet sesli mesajların çalma hızını değiştirme seçeneğini test ediyor. Bu özellik geliştirme aşamasında ve ileride iOS ve Android için bir güncellemede kullanıma sunulacak. ”WhatsApp özellik izleyicisi henüz özelliğin herhangi bir ekran görüntüsünü paylaşmadığı için özellik beta sürümünde görünmedi.” WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı özellik Telegram’da zaten mevcut. Telegram uygulaması size sesli mesajı hızlandırma seçeneği sunuyor. Kullanıcılar, sesli mesajları dinlerken zaman kazanmak için hızı “2X” e kadar artırabiliyorlar. Özelliğin ne kadar yararlı veya zaman kazandırıcı olduğu ortada. Gizlilik sözleşmesi tartışmaları nedeniyle kullanıcılarını Telegram’a kaybeden WhatsApp bu Telegram benzeri özelliği yakında kullanıma sunabilir.

WHATSAPP'A 'DESTEK' ÖZELLİĞİ GELİYOR

Bunun dışında WhatsApp, kullanıcıların uygulama içinden sorunları bildirmesine olanak tanıyan yeni destek özelliğini test etti. WABetaInfo'nun raporuna göre, WhatsApp, kullanıcıların hataları sohbet kutusunu kullanarak doğrudan WhatsApp’a bildirmesine olanak tanıyan Destek Sohbet Konularını test ediyor. Bu özellik, gelecekteki iOS ve Android güncellemelerinde kullanıma sunulacak. Özellik, kullanıcıların WhatsApp desteği ile sohbet etmesine izin verecek. WhatsApp, kullanıcı tarafından bildirilen sorunu çözebildiğinde sohbet penceresi kapatılacak. Özellik şu anda geliştirilmekte ve gelecekteki güncellemelerde kullanıma sunulabilir.