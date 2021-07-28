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WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı düşürüldü

28.07.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı. Ülke, Julian Assange'a 2018 yılında vatandaşlık vermişti.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Ekvador vatandaşlığı düşürüldü

Ekvador'un başkenti Quito'da bulunan Pichincha Mahkemesi'nde önceki gün Assange'ın vatandaşlığının iptaline ilişkin dava görüldü.

Mahkeme, Assange'a 2018'de verilen vatandaşlığın iptaline karar verdi.

Ekvador adli makamları da bu kararı Assange'a resmi olarak iletti.

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Ekvadorlu yetkililer, Assange'ın vatandaşlık mektubunda birçok tutarsızlık, farklı imzalar, muhtemelen belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğunu ifade etti.

ASSANGE'IN AVUKATI: DAVA ESASA UYGUN YÜRÜTÜLMEDİ

Assange'ın avukatı Carlos Poveda, yaptığı açıklamada, Assage'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin davanın esasa uygun yürütülmediğini ve müvekkilinin duruşmaya katılmasına izin verilmediğini söyledi.

Assange'ın mahkeme tarihinde sağlık sorunları yaşadığını ve özgürlüğünden yoksun olduğunu anımsatan Poveda, bir üst mahkemeye başvurarak kararın ayrıntılı açıklamasını talep edeceğini kaydetti.

Poveda, vatandaşlığı geri alırken haklara saygı duyulması ve kanuni prosedürün izlenmesinin uyruğun öneminden daha üstün olduğunu ifade etti.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve Ocak 2018'de vatandaşlık vermişti.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

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(AA)

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