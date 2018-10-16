Winamp müzik uygulaması geri mi dönüyor? Müthiş iddia...

İlk olarak 1997'de piyasaya sürülen Winamp, gün geçtikçe büyümeye başlayınca AOL tarafından 2002 yılında satın alınmış, uygulama büyüme ivmesini o günlerde sürdürmüştü.
Ücretsiz olarak indirilebilmesi ve müzikler üzerinde fazlasıyla hakim olması uygulamayı rakiplerinden öne çıkarıyordu. Takvimler 2014 yılını gösterdiğinde AOL'nin satışa çıkardığı Winamp, Radionomy isimli bir şirkete satıldı.
TechCrunch'ın haberine göre, uzun süredir sesi çıkmayan Winamp'ın çağa uygun şekilde mobil uygulama olarak geri döndüğü ortaya çıktı. Radionomy CEO'su Alexandre Saboundjian, Winamp'ın mirasını taşıdıklarını ve gelecek mobil sürümün alanında en iyisi olacağını kaydetti.
Winamp, sadece telefon ve tabletlerde olmayacak; aynı zamanda masaüstü sistemlerde de çalışacak. Winamp'in bu yeni sürümünün neye benzeyeceği hakkında daha fazla ayrıntı yok. (DHA)
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