Windows 10 izinsiz şekilde yükleme yapmaya başladı

Kullanıcıların iddia ettiği şikayete göre, Windows 10 kullanıcıları zorla bilgisayarlarını reset etmeye yönlendiriyor. Açılışta ise, Edge tarayıcı çalışır çalışmaz MS Office Web paketi cihazlara yükleniyor.

WİNDOWS 10 KULLANICIYA SEÇENEK SUNMUYOR

Aslında bugüne kadar Office Web uygulamasını PC’lere yüklemek opsiyonel bir işlemdi. Ancak artık zorunlu hale gelmiş görünüyor. Kullanıcılar, önemli bir iş yaparken, ciddi bir projenin üzerinde çalışırken, Windows 10’un kendini kapatıp Office Web uygulamasını yükleyeceğini haber verdiğinden şikayet ediyor. Üstelik kullanıcıların iddiasına göre “istemiyorum” veya “daha sonra yeniden başlat” gibi bir seçenek de sunulmuyor.

Sıradan bir ev kullanıcısı için laptop’un sadece birkaç dakika için kapanıp açılması belki büyük sorun olmayabilir. Ancak bir işletim sistemi geliştiricisinin bu zorlama tavrı büyük tepki çekiyor. Zira bu sistem, bir gün dünyadaki nükleer silahları kontrol eden bilgisayarlarda, uzaylıların dünyaya saldırısına karşı acil tepki mekanizmalarının çalıştığı ya da çok ciddi, ölümcül, acil ameliyatların yapıldığı sistemlerde de çalışıyor olabilir. Ameliyat masasında bir hasta ölümle kalım arasında saniyeleri sayarken, ya da uzaylılar dünyaya gezegen patlatıcı bomba göndermişken hava savunma sistemlerini çalıştıran işletim sisteminin kafasına göre bilgisayarları kapatıp açması, elbette hoş olmayacak. Biz işi geyiğe vuruyor olabiliriz ama dünyada sistemlerin sürekli açık kalmasını gerektiren çok sayıda iş süreci bulunuyor.