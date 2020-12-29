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Windows 10 ücretsiz yükseltmesi, Windows 7 ve 8.1 sahipleri için hala kullanılabilir

29.12.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Windows 10 ücretsiz yükseltmesi, Windows 7 ve 8.1 sahipleri için hala kullanılabilir

Windows 10'u ücretsiz kullanmanın yolu Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcıları için hala mevcut. Reddit'teki bir paylaşıma göre lisanslı Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemini kullananlar, Windows 10 ücretsiz yükseltmesini kullanmaya devam edebiliyorlar.

Microsoft Windows 10'u piyasaya sürdüğünde Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde Windows 10'a yükseltme teklifi sundu. Böylece Windows 7 ve Windows 8 kullanıcıları bilgisayarlarını Windows 10'a ücretsiz bir şekilde yükseltti. Fakat bu teklif, 2016 yılında sona erdi. Yani 2016 yılında beri Microsoft, Windows 10 yükseltmesi için kullanıcılara ödeme yapmayı şart koşmakta. Fakat Reddit'te ortaya çıkanlara göre bu teklif hala geçerliliğini koruyor.

WİNDOWS 10'A ÜCRETSİZ YÜKSELTME YAPMAK MÜMKÜN

Windows kullanıcıları, Microsoft'un ücretsiz Windows 10 yükseltmesinden yararlanmaya devam edebilir. Reddit'te kendini Microsoft çalışanı olarak tanıtan bir kişinin paylaşımına göre lisanslı bir Windows 7 veya Windows 8.1 sürümüne sahipseniz Windows 10 yükseltmesini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat burada lisanslı kısmının altını çizmek gerek zira paylaşımdaki iddiaya göre lisanssız sürümlerde ücretsiz yükseltme yapmak mümkün değil.

Windows 10 ücretsiz yükseltmesi

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WİNDOWS 7 KULLANICILARI İÇİN ÖNEMLİ

Ücretsiz Windows 10 yükseltmesi özellikle Windows 7 kullanmaya devam edenler için büyük önem taşıyor. Çünkü Microsoft, Ocak 2020'de Windows 7'ye destek vermeyi bıraktı. Eğer bu yol aktifse ve Microsoft tarafından kapatılmazsa Windows 7 kullanıcıları ücretsiz yükseltme işlemi gerçekleştirerek desteği devam eden Windows 10'a geçiş yapabilir.

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