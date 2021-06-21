Windows 11, Microsoft tarafından onaylandı

Microsoft, Windows 11'i 24 Haziran'da duyuracak gibi görünüyor. Şirket, henüz Windows 11 hakkında resmi açıklamalar yapmasa da şimdiye kadar Windows 11 ISO dosyası başta olmak üzere Windows 11'in geleceğine yönelik çok güçlü kanıtlar mevcut. Bu kanıtlara bir yenisi daha eklenmiş durumda. Üstelik kanıtın adresi Microsoft'un ta kendisi.

İŞTE WINDOWS 11'İ DOĞRULAYAN MICROSOFT BELGESİ

Microsoft yanlışlıkla mı bilinmez Windows 11'i onaylayan yeni bir destek belgesi yayınladı. Github'daki Azuye'ye ait bu belge sayesinde, Windows 11'in gerçek olacağı bir kez daha kanıtlandı. Belge daha sonra kaldırılsa da Windows 11'in Windows 10 ile birlikte var olacağını da doğruladı. Ancak daha fazla bilgi mevcut değil.

Windows 11'in kararlı sürümünün ne zaman geleceği bilinmiyor. Windows 11 hakkındaki her şeyi öğreneceğimiz Windows etkinliğine ise yalnızca 3 gün var.

