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Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar

21.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema edebiyat ilişkisi ilginizi mi çekiyor? Öyleyse doğru adrestesiniz! Edebiyat alanında yakaladığı başarıyla ve okuyucularının üzerinde bıraktığı etkiyle ilgi uyandıran eserleri sinema perdesinde, televizyon ekranında ya da dijital platformlarda görebiliyoruz. Eğer siz de bu alana meraklıysanız Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne kadar film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitapları ve kitap serilerini seçkimizde bulabilirsiniz!

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar

Hafızalarda yer edinen, okurken sizi birbirinden farklı evrenlere sürükleyen eserleri izlemek birçok kişi tarafından keyifli bulunuyor. O eserin aynı zamanda bir görsel şölene dönüştüğünü, edebiyatın gücünün sinemanın büyüsüyle buluştuğunu görmek apayrı bir haz! Siz de "Hem okurum hem izlerim!" diyorsanız seçkimizde yer alan birbirinden etkileyici kitapları inceleyebilirsiniz!

1. Orta Dünya'ya yolculuk: Yüzüklerin Efendisi Yüzük Kardeşliği

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

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Serinin ilk kitabı olan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, son yüzyılın en çok okunan yapıtlarından biri. Edebiyat dünyasında çığır açan eser J.R.R. Tolkien imzası taşıyor ve Çiğdem Erkal İpek çevirisiyle Türkçeye kazandırılıyor. Ünlü yönetmen Peter Jackson tarafından beyaz perdeye aktarılan bu ölümsüz yapıt, sinema dünyasında da silinmeyecek bir iz bırakıyor. Serinin ilk kitabı olan bu eseri okuduktan sonra maceraya devam etmek isteyeceksiniz!

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2. Polisiye tutkunlarına: Sherlock Holmes: Kızıl Dosya

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

İngiliz yazar Arthur Conan Doyle'un edebiyat, sinema ve dizi evrenine kazandırdığı bir karakter olan Sherlock Holmes ve polisiye serüvenlerinin ilk kitabı Sherlock Holmes Kızıl Dosya. Geniş kitlelere ulaşarak hafızalarda yer edinecek Sherlock Holmes efsanesini haber veren ilk kitap, İthaki Yayınları tarafından okuyucuya kavuşturuluyor ve 168 sayfa. 1887 yılında yazılan eser, yıllar içerisinde defalarca kez sinemaya ve diziye uyarlanır.

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3. Büyücülük dünyasına ilk adımınızı atın: Harry Potter ve Felsefe Taşı

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Harry Potter ve Felsefe Taşı, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda eğitim alan genç büyücü adayı Harry Potter ve arkadaşlarının heyecan dolu yolculuğunun ilk kitabı. İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleminden dökülerek ölümsüzleşen yapıt, 2001 yılında beyaz perdeye taşındı. Film serileriyle birlikte tam kült hâline dönüşen kitap, Yapı Kredi Yayınları'nın aracılığıyla okuyucu ile buluşuyor.

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4. Bilim kurgunun doruklarında: Dune

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Okurlar tarafından 20. yüzyılın en iyi bilim kurgu eseri olarak seçilen Dune serisi, modern edebiyatın en epik mesih anlatılarından biri olarak kabul görüyor. Genç Paul Atreides'in öyküsüne odaklanan eser; teknoloji, politika, din ve insani duyguların ekseninde çok katmanlı bir hikâye oluşturuyor. 50. yıl özel serisiyle İthaki Yayınları tarafından okuyucunun beğenisine sunulan Dune, nevi şahsına münhasır yönetmen David Lynch tarafından sinemanın büyülü atmosferine taşınıyor.

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5. Tehlikeli ve karanlık: Son Dilek: The Witcher

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Doğu Avrupa'nın en önemli fantastik yazarlarından Andrzej Sapkowski imzası taşıyan Son Dilek: The Witcher, hem oyun hem dizi dünyasına taşınan bir eser. Henüz küçük bir çocukken seçilmiş ve eğitilmiş alan Rivyalı Geralt bir Witcher'dır. Büyülerle donatılan ve mutasyon geçiren bu canavar avcısı, tehlikeli ve karanlık bir evrende acımasız canavarlarla birlikte yaşar. Son dönemde izleyicilerden büyük ilgi gören yapımın kitabını da mutlaka okumalısınız!

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6. İmkânsızın romanı: Sol Ayağım

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Sol Ayağım; yazarı Christy Brown'un kendi hayatını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği, otobiyografik nitelikte bir eser. Çocukken beyin felci geçiren Brown, yalnızca sol ayağını kullanır. Yaşama sıkı sıkı sarılmaktan vazgeçmeyen yazar, hissettiği acının ve geçirdiği kötü günlerin gölgesi altında yazar, şair ve ressam kimliklerine sahip olmayı başarır. Beyaz perdeye de taşınan kitap, Daniel Day-Lewis'in unutulmaz performansına sahne oluyor.

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7. Distopik bir macera: Açlık Oyunları

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Amerikalı yazar Suzanne Collins'in 2008 yılında yayınlanan Açık Oyunları romanı, kıyamet sonrası bir dönem ve Panem adlı kurgusal bir ülkede geçiyor. Eser, anlatısını ise başkahramanı olan 16 yaşındaki Katniss Everdeen üzerinden gerçekleştiriyor. Eser, Publishers Weekly'nin 2008 yılındaki "Yılın En İyi Kitapları" listesine adını yazdırmayı başarıyor. Collins ayrıca eseri ortaya koymak için reality şovlarından, Roma gladyatör oyunlarından ve Yunan mitolojisinden de besleniyor.

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8. Kanlı bir aşk hikâyesi: Alacakaranlık

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Alacakaranlık, Stephenie Meyer'in dört kitaptan oluşan serisinin ilk yapıtı. 2005 yılında ciltli olarak yayımlanan eser, ağırlıklı olarak vampir, gençlik ve aşk temalarını içeriyor. Washington'da geçen öykünün başkahramanları ise Edward Cullen ve Isabella Swan. Toplamda 37 dile çevrilen eser, 2008 yılında beyaz perdeye aktarıldı ve dünya çapında büyük bir başarı yakaladı.

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9. İyinin ve kötünün sonsuz savaşı: Zaman Çarkı: Dünyanın Gözü

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

Zaman Çarkı: Dünyanın Gözü, Amerikalı yazar Robert Jordan'ın 15 ciltlik serisinin ilk yapıtı. Zaman Çarkı'nın evreni; ışığın ve gölgenin dünyasında iyinin ve kötünün bitmek bilmeyen savaşa tutuştuğu bir atmosfer oluşturuyor. En görkemli fantastik kahramanlık öykülerinden biri olarak kabul gören eser, İthaki Yayınları'ndan okuyucunun karşısına çıkıyor. 824 sayfalık eserin dizisi de büyük ilgi görüyor.

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10. Bir klasik: Gurur ve Önyargı

Witcher'dan Yüzüklerin Efendisi'ne film ya da dizi hâline getirilmiş en sevilen kitaplar!

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İngiliz yazar Jane Austen'in ikinci romanı olan ve ilk kez 1813 yılında yayınlanan Gurur ve Önyargı, Hasan Ali Yücel Klasikler serisinin de içinde yer alır. Birçok defa sinema filmi ve dizi olarak uyarlanan yapıtı ilk kez beyaz perdeye taşıyan yönetmen Robert Zigler Leonard. Eserin çok övgü alan bir başka uyarlaması ise BBC'deki altı bölümlük dizisi.

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