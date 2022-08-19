Amazon'da bu ayın en çok satılan kişisel gelişim kitapları

Her kitap insan ruhunda ve zihninde bambaşka izler bırakır. Kimi kitaplar var ki tekrar tekrar okumak istersiniz. Kişisel gelişim kitapları ise çoğunlukla baş ucu kitabı diyebileceğiniz eserler arasında yer alır. Şu sıralar kişisel gelişim kitapları arayışınız varsa özellikle son zamanlarda çok satan bu kitaplarını incelemenizi öneririz. Eğer birçok alt kategoride kayboluyor ve size iyi gelecek eseri bulmakta zorlanıyorsanız yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Haydi, hazırsanız başlıyoruz!

1. Hayatınızın iplerini elinize alın: Hayır Diyebilme Sanatı Sınırların Kadar Özgürsün

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"Hayır." diyebilmek herkes için her zaman kolay bir eylem değil. Kalp kırmamak adına bazen istemediğiniz şeyleri yapsanız da bu durumu sömürü hâline getiren insanlar tarafından psikolojiniz altüst edilebilir. Hayır diyememenizi fırsat olarak gören insanları uzaklaştırmak için iyi bir eserden destek alabilir ve çevrenizdekilerle aranızda sağlıklı şekilde sınırlar çizerek gerektiği noktalarda onlara "Hayır." demeyi öğrenebilirsiniz. Hayır Diyebilme Sanatı: Sınırların Kadar Özgürsün adlı kitabı okuyarak sizi yoran bu durumu aşabilir, hissedeceğiniz özgürlük ve rahatlık duygularının tadını çıkarabilirsiniz.

2. Kendinizi keşfedin: Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler

Değerli psikolog Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı Var mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler adlı eser, kendinizi keşfedebilmenize ve zorluklarla başa çıkabilmenize fazlasıyla yardımcı olabilecek kişisel gelişim kitaplarından biri. Hayatın anlamını sorguladığınız, umutsuzluğa kapıldığınız, çevrenizin sizi olumsuz etkilediği bir dönemdeyseniz eser, bir çıkış yolu bulmak için size rehberlik edecek. Ayrıca içinizdeki özü ortaya çıkarmanıza yardımcı olurken yaşamın neleri ödüllendirdiğini fark etmenizi de sağlayacak. Doğan Cüceloğlu’nun Deniz Bayramoğlu ile sohbetlerinden oluşan kitap size şu soruyu soruyor: “Zorluklarla başa çıkmaya, içindeki gücü keşfetmeye var mısın?”

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3. Yaşam sebebini bulmak isteyenlere: Ikigai Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı

Hector Garcia ve Francesc Miralles adlı yazarlar tarafından kaleme alının eser, uluslararası boyutta çok satan kişisel gelişim kitapları arasında bulunuyor. Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrını konu edinen Ikigai; hayattaki amacınızı keşfetmenize, ilişkilerinizi dinamik hâle getirmenize yardımcı olurken kendinizi sınırlarınızın içine hapsetmemeniz gerektiğine de vurgu yapıyor. Japonlara ait bir inanış türü olan Ikigai, her sabah yataktan kalkmak için sebebiniz olduğunu söylüyor. Farklı kültürlerin inanışlarını merak ediyor ve size rehberlik edebileceğine inanıyorsanız Ikigai: Japonların Uzun ve Mutlu Yaşam Sırrı kitabını mutlaka okumalısınız.

4. Hayatınızın mimarı sizsiniz: İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? Kendini İnşa Etmenin Yolları

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Tarihçi, akademisyen ve yazar kimlikleriyle bilinen İlber Ortaylı tarafından yazılan eser, geleceğinizi doğru bir biçimde kurabilmeniz adına size rehberlik ederek yolunuza âdeta ışık tutuyor. Özellikle gelecek kaygıları yaşayanların okuması gereken kişisel gelişim kitabı; hayattaki amacınızı nasıl belirleyebileceğinizi, hedeflerinizi nasıl koyacağınızı, potansiyelinizi nasıl kullanabileceğinizi ve yeteneklerinizi nasıl keşfedip geliştirebileceğinizi anlatıyor. Uçsuz bucaksız gibi görünen bilgi dağarcığıyla İlber Ortaylı, kendinize her daim sorduğunuz ve cevabını bulamadığınız soruların yanıtlarını İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? Kendini İnşa Etmenin Yolları eseriyle açıklıyor.

5. Küçük değişiklikler büyük sonuçlar doğurur: Atomik Alışkanlıklar

Kötü alışkanlıklarınız varsa ve bunlardan bir türlü kurtulamıyorsanız belki de iyi alışkanlıklar edinerek o kötülükleri geride bırakabilirsiniz. James Clear tarafından kaleme alınan kitap da tam olarak bundan bahsediliyor. Bu ayın en çok satan kişisel gelişim kitapları arasında yer alan Atomik Alışkanlıklar; alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda görebileceğiniz şekilde hayatı yaşamanız için size rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yeni alışkanlıklar için ne şekilde zaman yaratacağınızı, motivasyon eksikliğinizi aşabilmenin yollarını, bulunduğunuz alanı başarıya varabilecek şekilde tasarlayabilmenizi, yanlış yollara saptığınızda kendinizi nasıl toparlayacağınızı keşfetmeniz için size yardım ediyor.

6. Şimdi cesur olma zamanı: Hayatı Yeniden Keşfedin Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar

Jeffery E. Young ve Janet Klosko adlı yazarların eseri olan Hayatı Yeniden Keşfedin: Daha Cesur, Üretken ve Doyumlu Bir Hayat İçin Gerekli Araçlar ile daha cesaretli ve kendinizden emin biri olmaya hazır mısınız? Bazı duygular var ki kimse fark etmese bile içinizi kemirir. Örneğin vicdanınız yüzünden kimseye "Hayır." diyememeniz ama bu sebeple kendi işlerinizi ertelemek ya da terk edilmekten korktuğunuz için ilişkilerde sessiz kalmanın yarattığı psikolojik çöküntü gibi duygular, sizi dibe doğru çekebilir. Tatmin etmeyen ilişkilerden, evhamdan, nedensiz yere olumsuz hissetmelerden yorulduysanız eseri mutlaka okumalısınız!

7. Aile ve iş yaşamındaki sorunların çözümünü öğrenin: Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı

Tüm dünyada 40 milyonun üzerinde satış rekoruna sahip olan Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı isimli kitap, Amazon'un çok satanlar listesindeki yerini korumaya devam ediyor. Eğitmen, kurumsal danışman, aile uzmanı ve lider statüleriyle tanınan Stephen R. Covey tarafından yazılan eserde modern yaşamda nasıl başarıya ulaşılacağı anlatılıyor. Kişisel gelişimin yanı sıra yönetim alanında yazılan en iyi kitaplardan biri olan eserde aile ve iş yaşamındaki sorunların çözümlerine de değiniliyor. Çok uzun zaman önce yayınlanmasına rağmen hâlâ ilgi gören eseri okuyarak hayattaki konumunuzu yeniden belirlemeye ne dersiniz?